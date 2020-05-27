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الطائف.. 86 حالة تعافٍ جديدة ترفع أعداد المتعافين إلى 768

انخفاض في الإصابات بعد تسجيل 14 حالة جديدة

ارتفعت حالات التعافي بين المُصابين بفيروس كورونا على مستوى الطائف، حيث أُضيفت 86 حالة لما قبلها، ليصبح الإجمالي 768 حالة، كما انخفضت أعداد المصابين بتسجيل 14 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 1667 إصابة.

ولا زالت تُسجل المحافظة ثلاث حالات وفاة من بين المُصابين - رحمهم الله -، كما بلغت الحالات النشطة 896 حالة.

جاء ذلك من خلال الإيجاز اليومي الذي تقدمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. 86 حالة تعافٍ جديدة ترفع أعداد المتعافين إلى 768
سبق

ارتفعت حالات التعافي بين المُصابين بفيروس كورونا على مستوى الطائف، حيث أُضيفت 86 حالة لما قبلها، ليصبح الإجمالي 768 حالة، كما انخفضت أعداد المصابين بتسجيل 14 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 1667 إصابة.

ولا زالت تُسجل المحافظة ثلاث حالات وفاة من بين المُصابين - رحمهم الله -، كما بلغت الحالات النشطة 896 حالة.

جاء ذلك من خلال الإيجاز اليومي الذي تقدمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:11 PM

الطائف.. 86 حالة تعافٍ جديدة ترفع أعداد المتعافين إلى 768

انخفاض في الإصابات بعد تسجيل 14 حالة جديدة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
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1,074

ارتفعت حالات التعافي بين المُصابين بفيروس كورونا على مستوى الطائف، حيث أُضيفت 86 حالة لما قبلها، ليصبح الإجمالي 768 حالة، كما انخفضت أعداد المصابين بتسجيل 14 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 1667 إصابة.

ولا زالت تُسجل المحافظة ثلاث حالات وفاة من بين المُصابين - رحمهم الله -، كما بلغت الحالات النشطة 896 حالة.

جاء ذلك من خلال الإيجاز اليومي الذي تقدمه وزارة الصحة عن مستجدات فيروس كورونا، وتحديث قائمة الإصابات.

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