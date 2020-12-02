النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور: تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات بعد 7 أيام في 4 مدن

في الطائف والباحة وجازان والجوف.. بعد تطبيقه في الرياض وجدة والدمام

أعلن المرور، اليوم، أنه سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحدّدة على الطرق"، وذلك بعد سبعة أيام في مدن: الطائف والباحة وجازان والجوف.

وقال حساب المرور السعودي على "تويتر" اليوم: سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ سيبدأ المرور السعودي الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق"، وذلك بعد سبعة أيام في (الطائف -الباحة -الجوف -جازان)، وذلك بعد تطبيقه قبل عدة أيام في العاصمة الرياض وجدة والدمام.

وكان المرور قد أكد أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعدّ من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدة أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.

المرور السعودي الرصد الآلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المرور: تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات بعد 7 أيام في 4 مدن
سبق

أعلن المرور، اليوم، أنه سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحدّدة على الطرق"، وذلك بعد سبعة أيام في مدن: الطائف والباحة وجازان والجوف.

وقال حساب المرور السعودي على "تويتر" اليوم: سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ سيبدأ المرور السعودي الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق"، وذلك بعد سبعة أيام في (الطائف -الباحة -الجوف -جازان)، وذلك بعد تطبيقه قبل عدة أيام في العاصمة الرياض وجدة والدمام.

وكان المرور قد أكد أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعدّ من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدة أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
07:10 PM

"المرور: تطبيق مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات بعد 7 أيام في 4 مدن

في الطائف والباحة وجازان والجوف.. بعد تطبيقه في الرياض وجدة والدمام

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
0
2,284

أعلن المرور، اليوم، أنه سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحدّدة على الطرق"، وذلك بعد سبعة أيام في مدن: الطائف والباحة وجازان والجوف.

وقال حساب المرور السعودي على "تويتر" اليوم: سعياً إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية؛ سيبدأ المرور السعودي الرصد الآلي لمخالفة "عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق"، وذلك بعد سبعة أيام في (الطائف -الباحة -الجوف -جازان)، وذلك بعد تطبيقه قبل عدة أيام في العاصمة الرياض وجدة والدمام.

وكان المرور قد أكد أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق يعدّ من المخالفات المرورية التي تتسبب في تعطل حركة السير، وتعريض حياة الآخرين للخطر، مؤكدة أن الرصد الآلي لهذا النوع من المخالفات يستهدف الحفاظ على سلامة مرتادي الطريق، وأن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,277
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,346
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,064
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة