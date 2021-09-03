"المسابقات": تؤجل مباراة الباطن والفتح 24 ساعة ضمن الجولة الرابعة لدوري المحترفين

بسبب تمديد أيام المباريات الدولية بقارة أمريكا الجنوبية ليومين إضافيين

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل موعد إقامة مواجهة فريقي الباطن والفتح ضمن مباريات الجولة (4) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتقام في موعدها الجديد يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر

2021م، على ملعب نادي الباطن الساعة 6:40 مساءً، عوضاً عن موعدها المقرر سابقاً بتاريخ يوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021م.

وذلك بسبب تمديد أيام المباريات الدولية بقارة أمريكا الجنوبية ليومين إضافيين لفترة التوقف الدولية لشهر سبتمبر الحالي.