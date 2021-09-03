النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 174 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 202 خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المسابقات": تؤجل مباراة الباطن والفتح 24 ساعة ضمن الجولة الرابعة لدوري المحترفين

بسبب تمديد أيام المباريات الدولية بقارة أمريكا الجنوبية ليومين إضافيين

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل موعد إقامة مواجهة فريقي الباطن والفتح ضمن مباريات الجولة (4) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتقام في موعدها الجديد يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر

2021م، على ملعب نادي الباطن الساعة 6:40 مساءً، عوضاً عن موعدها المقرر سابقاً بتاريخ يوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021م.

وذلك بسبب تمديد أيام المباريات الدولية بقارة أمريكا الجنوبية ليومين إضافيين لفترة التوقف الدولية لشهر سبتمبر الحالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"المسابقات": تؤجل مباراة الباطن والفتح 24 ساعة ضمن الجولة الرابعة لدوري المحترفين
سبق

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل موعد إقامة مواجهة فريقي الباطن والفتح ضمن مباريات الجولة (4) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتقام في موعدها الجديد يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر

2021م، على ملعب نادي الباطن الساعة 6:40 مساءً، عوضاً عن موعدها المقرر سابقاً بتاريخ يوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021م.

وذلك بسبب تمديد أيام المباريات الدولية بقارة أمريكا الجنوبية ليومين إضافيين لفترة التوقف الدولية لشهر سبتمبر الحالي.

03 سبتمبر 2021 - 26 محرّم 1443
04:36 PM

"المسابقات": تؤجل مباراة الباطن والفتح 24 ساعة ضمن الجولة الرابعة لدوري المحترفين

بسبب تمديد أيام المباريات الدولية بقارة أمريكا الجنوبية ليومين إضافيين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
214

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل موعد إقامة مواجهة فريقي الباطن والفتح ضمن مباريات الجولة (4) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتقام في موعدها الجديد يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر

2021م، على ملعب نادي الباطن الساعة 6:40 مساءً، عوضاً عن موعدها المقرر سابقاً بتاريخ يوم السبت الموافق 11 سبتمبر 2021م.

وذلك بسبب تمديد أيام المباريات الدولية بقارة أمريكا الجنوبية ليومين إضافيين لفترة التوقف الدولية لشهر سبتمبر الحالي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,294
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,527
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,766
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,734

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة