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العبد العالي: رصد يومي لكورونا بكل المناطق خلال الفترة المقبلة

أكد أنه سيتم العودة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية حال ارتفعت المخاطر

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات كورونا سيتحول بشكل دوري حيث سيكون في المرحلة المقبلة أسبوعيًا لإبراز آخر المستجدات وكل ما يتعلق بالإحصائيات والنصائح والأوضاع العالمية والمحلية للفيروس بشيء من التفصيل.

وفسر الدكتور العبد العالي لنشرة الرابعة بقناة العربية سبب تخفيف الإجراءات والعودة تدريجيًا للحياة الطبيعية على الرغم من رصد ارتفاع في أعداد الحالات، بكون المعلومات حول هذا الفيروس أكثر وقدرات التعامل معه أكبر.


وأوضح العبد العالي أنه لم يرصد في الفيروس تحورات غيرت من قوته وشراسته لكن سرعة انتشاره انخفضت وتباطأت في السعودية مرجعًا سبب ذلك إلى الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الاستباقية والتزام المجتمع بها.

وأكد أنه خلال الأسابيع المقبلة مع العودة تدريجيًا للحياة الطبيعية سيكون هناك رصد مستمر للفيروس بشكل يومي وعلى مدار الساعة لكل مناطق ومدن المملكة، مشيرًا إلى أن أي منطقة أو أي موقع داخلها بحاجة إلى أي تدخل فسيكون استباقيًا، مطمئنًا بأن القدرات الصحية والطبية موجودة حتى لو لزم الأمر إعادة الإجراءات.

ولفت متحدث الصحة إلى أن كل المناطق خاضعة للتقييم المستمر لسرعة انتشار الفيروس وعدد حالات الإصابة والاستيعابية والقدرة للتعامل معها وذلك بشكل يحفظ الأرواح، مشيرًا إلى أن هناك مستويات للمخاطر وتقييمها وعلى أساسها يتم وضع أو رفع الإجراءات، موضحًا أنه لو تبين في أي موقع أن المخاطر ارتفعت فإن القدرات على الإجراءات الاحترازية الوقائية التي أثبتت نجاحها سيتم العودة إلى تطبيقها مجددًا لضمان السيطرة على انتشار الفيروس وحماية وحفظ أرواح الجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العبد العالي: رصد يومي لكورونا بكل المناطق خلال الفترة المقبلة
سبق

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات كورونا سيتحول بشكل دوري حيث سيكون في المرحلة المقبلة أسبوعيًا لإبراز آخر المستجدات وكل ما يتعلق بالإحصائيات والنصائح والأوضاع العالمية والمحلية للفيروس بشيء من التفصيل.

وفسر الدكتور العبد العالي لنشرة الرابعة بقناة العربية سبب تخفيف الإجراءات والعودة تدريجيًا للحياة الطبيعية على الرغم من رصد ارتفاع في أعداد الحالات، بكون المعلومات حول هذا الفيروس أكثر وقدرات التعامل معه أكبر.


وأوضح العبد العالي أنه لم يرصد في الفيروس تحورات غيرت من قوته وشراسته لكن سرعة انتشاره انخفضت وتباطأت في السعودية مرجعًا سبب ذلك إلى الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الاستباقية والتزام المجتمع بها.

وأكد أنه خلال الأسابيع المقبلة مع العودة تدريجيًا للحياة الطبيعية سيكون هناك رصد مستمر للفيروس بشكل يومي وعلى مدار الساعة لكل مناطق ومدن المملكة، مشيرًا إلى أن أي منطقة أو أي موقع داخلها بحاجة إلى أي تدخل فسيكون استباقيًا، مطمئنًا بأن القدرات الصحية والطبية موجودة حتى لو لزم الأمر إعادة الإجراءات.

ولفت متحدث الصحة إلى أن كل المناطق خاضعة للتقييم المستمر لسرعة انتشار الفيروس وعدد حالات الإصابة والاستيعابية والقدرة للتعامل معها وذلك بشكل يحفظ الأرواح، مشيرًا إلى أن هناك مستويات للمخاطر وتقييمها وعلى أساسها يتم وضع أو رفع الإجراءات، موضحًا أنه لو تبين في أي موقع أن المخاطر ارتفعت فإن القدرات على الإجراءات الاحترازية الوقائية التي أثبتت نجاحها سيتم العودة إلى تطبيقها مجددًا لضمان السيطرة على انتشار الفيروس وحماية وحفظ أرواح الجميع.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
09:46 PM

العبد العالي: رصد يومي لكورونا بكل المناطق خلال الفترة المقبلة

أكد أنه سيتم العودة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية حال ارتفعت المخاطر

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عبدالحكيم شار - الرياض
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8,823

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات كورونا سيتحول بشكل دوري حيث سيكون في المرحلة المقبلة أسبوعيًا لإبراز آخر المستجدات وكل ما يتعلق بالإحصائيات والنصائح والأوضاع العالمية والمحلية للفيروس بشيء من التفصيل.

وفسر الدكتور العبد العالي لنشرة الرابعة بقناة العربية سبب تخفيف الإجراءات والعودة تدريجيًا للحياة الطبيعية على الرغم من رصد ارتفاع في أعداد الحالات، بكون المعلومات حول هذا الفيروس أكثر وقدرات التعامل معه أكبر.


وأوضح العبد العالي أنه لم يرصد في الفيروس تحورات غيرت من قوته وشراسته لكن سرعة انتشاره انخفضت وتباطأت في السعودية مرجعًا سبب ذلك إلى الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية الاستباقية والتزام المجتمع بها.

وأكد أنه خلال الأسابيع المقبلة مع العودة تدريجيًا للحياة الطبيعية سيكون هناك رصد مستمر للفيروس بشكل يومي وعلى مدار الساعة لكل مناطق ومدن المملكة، مشيرًا إلى أن أي منطقة أو أي موقع داخلها بحاجة إلى أي تدخل فسيكون استباقيًا، مطمئنًا بأن القدرات الصحية والطبية موجودة حتى لو لزم الأمر إعادة الإجراءات.

ولفت متحدث الصحة إلى أن كل المناطق خاضعة للتقييم المستمر لسرعة انتشار الفيروس وعدد حالات الإصابة والاستيعابية والقدرة للتعامل معها وذلك بشكل يحفظ الأرواح، مشيرًا إلى أن هناك مستويات للمخاطر وتقييمها وعلى أساسها يتم وضع أو رفع الإجراءات، موضحًا أنه لو تبين في أي موقع أن المخاطر ارتفعت فإن القدرات على الإجراءات الاحترازية الوقائية التي أثبتت نجاحها سيتم العودة إلى تطبيقها مجددًا لضمان السيطرة على انتشار الفيروس وحماية وحفظ أرواح الجميع.

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