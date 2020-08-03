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أعلى معدل يومي.. "كورونا" يُنهي حياة 19 مغربيًّا

إصابة 659 شخصًا جديدًا

سجَّل المغرب أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء في البلاد؛ إذ بلغ 19 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين 401.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية أنها سجّلت 659 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ عدد المصابين 26.126، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 18.969 بعد تعافي 533 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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أعلى معدل يومي.. "كورونا" يُنهي حياة 19 مغربيًّا
سبق

سجَّل المغرب أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء في البلاد؛ إذ بلغ 19 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين 401.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية أنها سجّلت 659 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ عدد المصابين 26.126، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 18.969 بعد تعافي 533 شخصًا.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
09:57 PM

أعلى معدل يومي.. "كورونا" يُنهي حياة 19 مغربيًّا

إصابة 659 شخصًا جديدًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّل المغرب أعلى عدد وفيات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء في البلاد؛ إذ بلغ 19 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمتوفين 401.

وبيّنت وزارة الصحة المغربية أنها سجّلت 659 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ عدد المصابين 26.126، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 18.969 بعد تعافي 533 شخصًا.

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