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استطلاع يكشف وجهات سفر السعوديين بعد كورونا.. هذه المدينة بالمقدمة

73 % يثقون بالسفر مرة أخرى.. والتباعد الاجتماعي أهم المتطلبات

كشفت دراسة حديثة حول توجهات السفر ما بعد جائحة "كوفيد-19 أجرتها “المسافر"؛ "آراء المواطنين السعوديين، وشارك فيه مواطنون من مختلف أنحاء المملكة، ووجدت فيها أن الشغف بالسفر بين المواطنين السعوديين صامد بشكل ملحوظ؛ حيث أكد 73% منهم على ثقتهم بالسفر مرة أخرى بعد رفع القيود بصورة مؤقتة.

وعن السياحة الداخلية ورغبة السفر للوجهات السياحية أكدت نسبة 35% من المشاركين في الاستبيان أنهم يفضلون السفر المحلي لاستكشاف المواقع الثقافية والاستمتاع بالمغامرات في وطنهم.

وتصدرت جدة ومكة المكرمة كوجهات مفضلة للسفر المحلي، ثم الرياض والدمام، تليها العلا والدمام والطائف وأبها. وعلى صعيد توجهات السفر المحلية توافقت نتائج الدراسة مع عمليات البحث عبر تطبيق "المسافر" وموقعه الإلكتروني فمقارنة مع نتائج الشهر الماضي، تم تسجيل زيادة بنسبة 83% في عمليات البحث عن الوجهات المحلية بداية من أول مايو الماضي.

وعن السفر الدولي تصدر السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي السفر المحلي (35%) بشكل طفيف؛ حيث أعرب 27% من المسافرين عن رغبتهم في السفر خارج المملكة إلى الدول المجاورة، أما بالنسبة للوجهات البعيدة فقد اختار 38% أيضًا السفر لدول آسيا كرحلة محتملة بعد الجائحة، فيما يبقى السفر برفقة أفراد الأسرة خيارًا مفضلًا لـ50% من السعوديين، بينما فضّل 29% منهم السفر بمجموعات أصغر من الأصدقاء تماشيًا مع مفاهيم التباعد الاجتماعي.

وعن الوسيلة الأنسب للانتقال أظهر الاستطلاع أن غالبية السعوديين (48%) يفضلون السفر بالسيارة، تليها الرحلات الجوية القصيرة (40%)، وعن مدة السفر أظهر الاستطلاع أن 58% من المسافرين السعوديين يفضلون السفر لمدة تقل عن 7 أيام. هناك أيضًا إقبال متزايد على الرحلات الأطول من عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث يخطط 42% من المشاركين للسفر لمدة أكثر من أسبوع.

وحول أبرز الاحترازات الصحية اختار غالبية المسافرين السعوديين بنسبة 60% قواعد التباعد الاجتماعي، وتوافر معدات الحماية الشخصية المطبقة في الوجهة، باعتبارها معلومات مهمة لاتخاذ قرار السفر.

أما القنوات الإلكترونية والقنوات التقليدية فهي الأهم بالنسبة لاستعادة ثقة العملاء بقطاع السفر بالكامل في ظل الوضع الطبيعي الجديد؛ حيث أكد السعوديون بنسبة 51% إلى حاجاتهم لتأكيد صحة خياراتهم.

من جهته أكد نائب الرئيس - قطاع التجزئة في "المسافر" فهد العبيلان؛ أنه يتم التركيز على توفير الاستشارات المخصصة للمسافرين السعوديين وتقديم الدعم الذي يحتاجونه عبر كافة نقاط الاتصال؛ لمساعدتهم على اتخاذ قرارات سفر مدروسة وتعزيز ثقتهم أينما كانوا.

ولفت العبيلان إلى أن نظام دعم العملاء يوفر مجموعة واسعة من المعلومات والإرشادات القيمة حول قيود وقوانين السلامة التي يطبقها مزودو خدمات السفر، إضافة إلى معلومات مفصلة حول الوجهات المختلفة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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استطلاع يكشف وجهات سفر السعوديين بعد كورونا.. هذه المدينة بالمقدمة
سبق

كشفت دراسة حديثة حول توجهات السفر ما بعد جائحة "كوفيد-19 أجرتها “المسافر"؛ "آراء المواطنين السعوديين، وشارك فيه مواطنون من مختلف أنحاء المملكة، ووجدت فيها أن الشغف بالسفر بين المواطنين السعوديين صامد بشكل ملحوظ؛ حيث أكد 73% منهم على ثقتهم بالسفر مرة أخرى بعد رفع القيود بصورة مؤقتة.

وعن السياحة الداخلية ورغبة السفر للوجهات السياحية أكدت نسبة 35% من المشاركين في الاستبيان أنهم يفضلون السفر المحلي لاستكشاف المواقع الثقافية والاستمتاع بالمغامرات في وطنهم.

وتصدرت جدة ومكة المكرمة كوجهات مفضلة للسفر المحلي، ثم الرياض والدمام، تليها العلا والدمام والطائف وأبها. وعلى صعيد توجهات السفر المحلية توافقت نتائج الدراسة مع عمليات البحث عبر تطبيق "المسافر" وموقعه الإلكتروني فمقارنة مع نتائج الشهر الماضي، تم تسجيل زيادة بنسبة 83% في عمليات البحث عن الوجهات المحلية بداية من أول مايو الماضي.

وعن السفر الدولي تصدر السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي السفر المحلي (35%) بشكل طفيف؛ حيث أعرب 27% من المسافرين عن رغبتهم في السفر خارج المملكة إلى الدول المجاورة، أما بالنسبة للوجهات البعيدة فقد اختار 38% أيضًا السفر لدول آسيا كرحلة محتملة بعد الجائحة، فيما يبقى السفر برفقة أفراد الأسرة خيارًا مفضلًا لـ50% من السعوديين، بينما فضّل 29% منهم السفر بمجموعات أصغر من الأصدقاء تماشيًا مع مفاهيم التباعد الاجتماعي.

وعن الوسيلة الأنسب للانتقال أظهر الاستطلاع أن غالبية السعوديين (48%) يفضلون السفر بالسيارة، تليها الرحلات الجوية القصيرة (40%)، وعن مدة السفر أظهر الاستطلاع أن 58% من المسافرين السعوديين يفضلون السفر لمدة تقل عن 7 أيام. هناك أيضًا إقبال متزايد على الرحلات الأطول من عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث يخطط 42% من المشاركين للسفر لمدة أكثر من أسبوع.

وحول أبرز الاحترازات الصحية اختار غالبية المسافرين السعوديين بنسبة 60% قواعد التباعد الاجتماعي، وتوافر معدات الحماية الشخصية المطبقة في الوجهة، باعتبارها معلومات مهمة لاتخاذ قرار السفر.

أما القنوات الإلكترونية والقنوات التقليدية فهي الأهم بالنسبة لاستعادة ثقة العملاء بقطاع السفر بالكامل في ظل الوضع الطبيعي الجديد؛ حيث أكد السعوديون بنسبة 51% إلى حاجاتهم لتأكيد صحة خياراتهم.

من جهته أكد نائب الرئيس - قطاع التجزئة في "المسافر" فهد العبيلان؛ أنه يتم التركيز على توفير الاستشارات المخصصة للمسافرين السعوديين وتقديم الدعم الذي يحتاجونه عبر كافة نقاط الاتصال؛ لمساعدتهم على اتخاذ قرارات سفر مدروسة وتعزيز ثقتهم أينما كانوا.

ولفت العبيلان إلى أن نظام دعم العملاء يوفر مجموعة واسعة من المعلومات والإرشادات القيمة حول قيود وقوانين السلامة التي يطبقها مزودو خدمات السفر، إضافة إلى معلومات مفصلة حول الوجهات المختلفة.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
05:08 PM

استطلاع يكشف وجهات سفر السعوديين بعد كورونا.. هذه المدينة بالمقدمة

73 % يثقون بالسفر مرة أخرى.. والتباعد الاجتماعي أهم المتطلبات

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خالد خليل - الرياض
7
14,501

كشفت دراسة حديثة حول توجهات السفر ما بعد جائحة "كوفيد-19 أجرتها “المسافر"؛ "آراء المواطنين السعوديين، وشارك فيه مواطنون من مختلف أنحاء المملكة، ووجدت فيها أن الشغف بالسفر بين المواطنين السعوديين صامد بشكل ملحوظ؛ حيث أكد 73% منهم على ثقتهم بالسفر مرة أخرى بعد رفع القيود بصورة مؤقتة.

وعن السياحة الداخلية ورغبة السفر للوجهات السياحية أكدت نسبة 35% من المشاركين في الاستبيان أنهم يفضلون السفر المحلي لاستكشاف المواقع الثقافية والاستمتاع بالمغامرات في وطنهم.

وتصدرت جدة ومكة المكرمة كوجهات مفضلة للسفر المحلي، ثم الرياض والدمام، تليها العلا والدمام والطائف وأبها. وعلى صعيد توجهات السفر المحلية توافقت نتائج الدراسة مع عمليات البحث عبر تطبيق "المسافر" وموقعه الإلكتروني فمقارنة مع نتائج الشهر الماضي، تم تسجيل زيادة بنسبة 83% في عمليات البحث عن الوجهات المحلية بداية من أول مايو الماضي.

وعن السفر الدولي تصدر السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي السفر المحلي (35%) بشكل طفيف؛ حيث أعرب 27% من المسافرين عن رغبتهم في السفر خارج المملكة إلى الدول المجاورة، أما بالنسبة للوجهات البعيدة فقد اختار 38% أيضًا السفر لدول آسيا كرحلة محتملة بعد الجائحة، فيما يبقى السفر برفقة أفراد الأسرة خيارًا مفضلًا لـ50% من السعوديين، بينما فضّل 29% منهم السفر بمجموعات أصغر من الأصدقاء تماشيًا مع مفاهيم التباعد الاجتماعي.

وعن الوسيلة الأنسب للانتقال أظهر الاستطلاع أن غالبية السعوديين (48%) يفضلون السفر بالسيارة، تليها الرحلات الجوية القصيرة (40%)، وعن مدة السفر أظهر الاستطلاع أن 58% من المسافرين السعوديين يفضلون السفر لمدة تقل عن 7 أيام. هناك أيضًا إقبال متزايد على الرحلات الأطول من عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث يخطط 42% من المشاركين للسفر لمدة أكثر من أسبوع.

وحول أبرز الاحترازات الصحية اختار غالبية المسافرين السعوديين بنسبة 60% قواعد التباعد الاجتماعي، وتوافر معدات الحماية الشخصية المطبقة في الوجهة، باعتبارها معلومات مهمة لاتخاذ قرار السفر.

أما القنوات الإلكترونية والقنوات التقليدية فهي الأهم بالنسبة لاستعادة ثقة العملاء بقطاع السفر بالكامل في ظل الوضع الطبيعي الجديد؛ حيث أكد السعوديون بنسبة 51% إلى حاجاتهم لتأكيد صحة خياراتهم.

من جهته أكد نائب الرئيس - قطاع التجزئة في "المسافر" فهد العبيلان؛ أنه يتم التركيز على توفير الاستشارات المخصصة للمسافرين السعوديين وتقديم الدعم الذي يحتاجونه عبر كافة نقاط الاتصال؛ لمساعدتهم على اتخاذ قرارات سفر مدروسة وتعزيز ثقتهم أينما كانوا.

ولفت العبيلان إلى أن نظام دعم العملاء يوفر مجموعة واسعة من المعلومات والإرشادات القيمة حول قيود وقوانين السلامة التي يطبقها مزودو خدمات السفر، إضافة إلى معلومات مفصلة حول الوجهات المختلفة.

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