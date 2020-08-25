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الجيش اليمني يُفشل هجومًا للميليشيات في جبهة قانية ويقتل 25 عنصرًا حوثيًّا

دمَّر العديد من الآليات والمعدات القتالية من ضمنها طاقمان و"عيار 23"

لقي ما لا يقل عن 25 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، وجُرح آخرون، أمس الاثنين، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وفي التفاصيل، قال مصدر عسكري يمني في تصريح إلى المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: "إن الجيش الوطني أفشل هجومًا شنته الميليشيات الحوثية على أحد المواقع العسكرية، وأجبر الميليشيا الانقلابية على التراجع بعد أن كبّدها ما لا يقل عن 25 قتيلاً، وعددًا من الجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات".

وأضاف المصدر: "مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في جبهة قانية، وتمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية، من ضمنها تدمير طاقمين و(عيار 23(".

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الجيش اليمني يُفشل هجومًا للميليشيات في جبهة قانية ويقتل 25 عنصرًا حوثيًّا
سبق

لقي ما لا يقل عن 25 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، وجُرح آخرون، أمس الاثنين، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وفي التفاصيل، قال مصدر عسكري يمني في تصريح إلى المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: "إن الجيش الوطني أفشل هجومًا شنته الميليشيات الحوثية على أحد المواقع العسكرية، وأجبر الميليشيا الانقلابية على التراجع بعد أن كبّدها ما لا يقل عن 25 قتيلاً، وعددًا من الجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات".

وأضاف المصدر: "مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في جبهة قانية، وتمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية، من ضمنها تدمير طاقمين و(عيار 23(".

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
01:44 AM

الجيش اليمني يُفشل هجومًا للميليشيات في جبهة قانية ويقتل 25 عنصرًا حوثيًّا

دمَّر العديد من الآليات والمعدات القتالية من ضمنها طاقمان و"عيار 23"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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لقي ما لا يقل عن 25 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعهم، وجُرح آخرون، أمس الاثنين، بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وفي التفاصيل، قال مصدر عسكري يمني في تصريح إلى المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: "إن الجيش الوطني أفشل هجومًا شنته الميليشيات الحوثية على أحد المواقع العسكرية، وأجبر الميليشيا الانقلابية على التراجع بعد أن كبّدها ما لا يقل عن 25 قتيلاً، وعددًا من الجرحى، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات".

وأضاف المصدر: "مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية في جبهة قانية، وتمكنت من تدمير العديد من الآليات والمعدات القتالية، من ضمنها تدمير طاقمين و(عيار 23(".

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