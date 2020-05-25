وتهيب إدارات المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية 2214 مركبة مخالفة؛ إذ قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

ضَبْط 2214 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-05-24 ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية 2214 مركبة مخالفة؛ إذ قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة. وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة. وتهيب إدارات المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440 11:50 PM

ضَبْط 2214 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن العمل الميداني المستمر لإدارات المرور بجميع مناطق السعودية





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ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية 2214 مركبة مخالفة؛ إذ قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وتهيب إدارات المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.