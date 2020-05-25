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ضَبْط 2214 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة

ضمن العمل الميداني المستمر لإدارات المرور بجميع مناطق السعودية

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية 2214 مركبة مخالفة؛ إذ قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وتهيب إدارات المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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ضَبْط 2214 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة
سبق

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية 2214 مركبة مخالفة؛ إذ قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وتهيب إدارات المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
11:50 PM

ضَبْط 2214 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة

ضمن العمل الميداني المستمر لإدارات المرور بجميع مناطق السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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899

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق السعودية 2214 مركبة مخالفة؛ إذ قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتفصيلاً، جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وتهيب إدارات المرور الجميع إلى التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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