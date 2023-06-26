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"هيئة السياحة" تُنزل درجة تصنيف فندق شهير بالطائف من ٥ نجوم إلى نجمتين

نظرًا لسوء الخدمة

في قرار يؤكد عزم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على إعادة تصنيف الفنادق في مدينة الطائف حسب الدرجات المستحقة؛ فقد بدأت الهيئة في العمل على خطة لإعادة تقييم كافة مرافق الإيواء السياحي في الطائف؛ حيث بدأت تظهر نتائج ذلك العمل بالفعل، وشهد يوم الأمس 22 شوال 1440هـ الموافق 25 يونيو 2019م إنزال درجة تصنيف أحد الفنادق الشهيرة في الهدا بالطائف من خمس نجوم إلى نجمتين؛ نظرًا لسوء الخدمة وعدم نجاح الفندق في المحافظة على مستوى الـ5 نجوم، وقد أكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة المشرف العام على فرع الطائف أ.محمد العمري، أن العمل مستمر لكل المنشآت بشكل عام؛ مؤكدًا في الوقت نفسه أنه تم منح هذا المستثمر أكثر من فرصة للتحسين، وآخرها في 30 شعبان 1440، ولم يتجاوب حتى يوم 22 شوال 1440هـ؛ مما حدا باللجنة -برئاسة مدير عام الفرع المكلف أ.محمد البقمي- إلى الوقوف ميدانيًّا على الموقع وتنفيذ التوجيه؛ مؤكدًا في الوقت نفسة استمرار اللجنة بالمرور على بقية الفنادق ومرافق الإيواء السياحي بالطائف.

يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خصصت الرقم المجاني لمركز الاتصال الموحد 19988، الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال استفسارات وشكاوى ومقترحات السواح والمواطنين والمقيمين على سوء الخدمة في مرافق الإيواء السياحي ومقدمي الخدمات السياحية المرخصين من الهيئة.

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"هيئة السياحة" تُنزل درجة تصنيف فندق شهير بالطائف من ٥ نجوم إلى نجمتين
سبق

في قرار يؤكد عزم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على إعادة تصنيف الفنادق في مدينة الطائف حسب الدرجات المستحقة؛ فقد بدأت الهيئة في العمل على خطة لإعادة تقييم كافة مرافق الإيواء السياحي في الطائف؛ حيث بدأت تظهر نتائج ذلك العمل بالفعل، وشهد يوم الأمس 22 شوال 1440هـ الموافق 25 يونيو 2019م إنزال درجة تصنيف أحد الفنادق الشهيرة في الهدا بالطائف من خمس نجوم إلى نجمتين؛ نظرًا لسوء الخدمة وعدم نجاح الفندق في المحافظة على مستوى الـ5 نجوم، وقد أكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة المشرف العام على فرع الطائف أ.محمد العمري، أن العمل مستمر لكل المنشآت بشكل عام؛ مؤكدًا في الوقت نفسه أنه تم منح هذا المستثمر أكثر من فرصة للتحسين، وآخرها في 30 شعبان 1440، ولم يتجاوب حتى يوم 22 شوال 1440هـ؛ مما حدا باللجنة -برئاسة مدير عام الفرع المكلف أ.محمد البقمي- إلى الوقوف ميدانيًّا على الموقع وتنفيذ التوجيه؛ مؤكدًا في الوقت نفسة استمرار اللجنة بالمرور على بقية الفنادق ومرافق الإيواء السياحي بالطائف.

يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خصصت الرقم المجاني لمركز الاتصال الموحد 19988، الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال استفسارات وشكاوى ومقترحات السواح والمواطنين والمقيمين على سوء الخدمة في مرافق الإيواء السياحي ومقدمي الخدمات السياحية المرخصين من الهيئة.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
11:12 AM

"هيئة السياحة" تُنزل درجة تصنيف فندق شهير بالطائف من ٥ نجوم إلى نجمتين

نظرًا لسوء الخدمة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
6,336

في قرار يؤكد عزم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على إعادة تصنيف الفنادق في مدينة الطائف حسب الدرجات المستحقة؛ فقد بدأت الهيئة في العمل على خطة لإعادة تقييم كافة مرافق الإيواء السياحي في الطائف؛ حيث بدأت تظهر نتائج ذلك العمل بالفعل، وشهد يوم الأمس 22 شوال 1440هـ الموافق 25 يونيو 2019م إنزال درجة تصنيف أحد الفنادق الشهيرة في الهدا بالطائف من خمس نجوم إلى نجمتين؛ نظرًا لسوء الخدمة وعدم نجاح الفندق في المحافظة على مستوى الـ5 نجوم، وقد أكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة المشرف العام على فرع الطائف أ.محمد العمري، أن العمل مستمر لكل المنشآت بشكل عام؛ مؤكدًا في الوقت نفسه أنه تم منح هذا المستثمر أكثر من فرصة للتحسين، وآخرها في 30 شعبان 1440، ولم يتجاوب حتى يوم 22 شوال 1440هـ؛ مما حدا باللجنة -برئاسة مدير عام الفرع المكلف أ.محمد البقمي- إلى الوقوف ميدانيًّا على الموقع وتنفيذ التوجيه؛ مؤكدًا في الوقت نفسة استمرار اللجنة بالمرور على بقية الفنادق ومرافق الإيواء السياحي بالطائف.

يشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني خصصت الرقم المجاني لمركز الاتصال الموحد 19988، الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال استفسارات وشكاوى ومقترحات السواح والمواطنين والمقيمين على سوء الخدمة في مرافق الإيواء السياحي ومقدمي الخدمات السياحية المرخصين من الهيئة.

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