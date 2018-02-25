كشف التقرير السنوي لرابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز الذي أعلن أمس السبت أن (5347) مواطنًا تم اختطافهم في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإيرانية خلال العام 2017م ليسجل التقرير إحصائيات مرعبة عن حجم انتهاكات الميليشيات بحق السجناء والمختطفين . وجاءت أمانة العاصمة في المرتبة الأولى بـ (1084) مختطفًا تليها ذمار بـ (689) ثم محافظة صنعاء في المرتبة الثالثة بـ (634) مختطفًا وجاءت محافظة حجة بالمرتبة الرابعة بــ (613) مختطفًا وفي المرتبة الخامسة محافظة الحديدة بـ (495) مختطفًا وفي المرتبة السادسة محافظة عمران بـ (400) مختطف ثم محافظة المحويت في المرتبة السابعة بـ (368) مختطفًا ثم بقية المحافظات. وبلغ عدد المخفيين قسريًا حسب التقرير(721) مخفيًا قسرًا تصدرت محافظة حجة المركز الأول بعدد (116) مخفيًا قسرًا تليها في المرتبة الثانية أمانة العاصمة بـ (111) مخفيًا قسرًا، وفي المرتبة الثالثة محافظة الحديدة بـ (109) حالات اختفاء قسري، واحتلت محافظة صنعاء المرتبة الرابعة بـ (89) حالة اختفاء قسري، وفي المرتبة الخامسة محافظة ذمار بـ (61) حالة اختفاء قسري، ثم بقية المحافظات. وتضمن التقرير حالات التعذيب التي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد المختطفين والمخفيين قسرًا والتي تم رصدها من قِبل الرابطة وكانت حصيلتها (142) حالة تعذيب جاءت أمانة العاصمة في المرتبة الأولى بعدد (56) حالة تعذيب، ثم محافظة إب في المرتبة الثانية بـ (21) حالة تعذيب، وفي المرتبة الثالثة محافظة الحديدة بـ (18) حالة تعذيب، وفي المرتبة الرابعة محافظة صنعاء بـ (16) حالة تعذيب، وفي المرتبة الخامسة محافظة عمران بـ (11) حالة تعذيب، ثم بقية المحافظات. ورصد تقرير رابطة أمهات المختطفين حالات القتل تحت التعذيب في سجون ومعتقلات ميليشيات الحوثي الانقلابية المنتشرة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها حيث بلغت عام 2017م بـ (19) حالة قتل تحت التعذيب، كانت محافظتا إب والحديدة في المرتبة الأولى بعدد (4) حالات لكل محافظة، وفي المرتبة الثانية أمانة العاصمة ومحافظة ذمار بعدد (3) حالات قتل تحت التعذيب لكل منهما، ثم محافظات ـ تعز ـ صنعاء ـ صعدة ـ عمران ـ حجة، حالة واحدة لكل محافظة.

تقرير حقوقي: 5 آلاف جريمة ارتكبتها الميليشيات بحق المواطنين في مناطق سيطرتها عبدالله البارقي سبق 2018-02-25 كشف التقرير السنوي لرابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز الذي أعلن أمس السبت أن (5347) مواطنًا تم اختطافهم في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإيرانية خلال العام 2017م ليسجل التقرير إحصائيات مرعبة عن حجم انتهاكات الميليشيات بحق السجناء والمختطفين .



وجاءت أمانة العاصمة في المرتبة الأولى بـ (1084) مختطفًا تليها ذمار بـ (689) ثم محافظة صنعاء في المرتبة الثالثة بـ (634) مختطفًا وجاءت محافظة حجة بالمرتبة الرابعة بــ (613) مختطفًا وفي المرتبة الخامسة محافظة الحديدة بـ (495) مختطفًا وفي المرتبة السادسة محافظة عمران بـ (400) مختطف ثم محافظة المحويت في المرتبة السابعة بـ (368) مختطفًا ثم بقية المحافظات.



وبلغ عدد المخفيين قسريًا حسب التقرير(721) مخفيًا قسرًا تصدرت محافظة حجة المركز الأول بعدد (116) مخفيًا قسرًا تليها في المرتبة الثانية أمانة العاصمة بـ (111) مخفيًا قسرًا، وفي المرتبة الثالثة محافظة الحديدة بـ (109) حالات اختفاء قسري، واحتلت محافظة صنعاء المرتبة الرابعة بـ (89) حالة اختفاء قسري، وفي المرتبة الخامسة محافظة ذمار بـ (61) حالة اختفاء قسري، ثم بقية المحافظات.



وتضمن التقرير حالات التعذيب التي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد المختطفين والمخفيين قسرًا والتي تم رصدها من قِبل الرابطة وكانت حصيلتها (142) حالة تعذيب جاءت أمانة العاصمة في المرتبة الأولى بعدد (56) حالة تعذيب، ثم محافظة إب في المرتبة الثانية بـ (21) حالة تعذيب، وفي المرتبة الثالثة محافظة الحديدة بـ (18) حالة تعذيب، وفي المرتبة الرابعة محافظة صنعاء بـ (16) حالة تعذيب، وفي المرتبة الخامسة محافظة عمران بـ (11) حالة تعذيب، ثم بقية المحافظات.



ورصد تقرير رابطة أمهات المختطفين حالات القتل تحت التعذيب في سجون ومعتقلات ميليشيات الحوثي الانقلابية المنتشرة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها حيث بلغت عام 2017م بـ (19) حالة قتل تحت التعذيب، كانت محافظتا إب والحديدة في المرتبة الأولى بعدد (4) حالات لكل محافظة، وفي المرتبة الثانية أمانة العاصمة ومحافظة ذمار بعدد (3) حالات قتل تحت التعذيب لكل منهما، ثم محافظات ـ تعز ـ صنعاء ـ صعدة ـ عمران ـ حجة، حالة واحدة لكل محافظة.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 01:42 AM

تقرير حقوقي: 5 آلاف جريمة ارتكبتها الميليشيات بحق المواطنين في مناطق سيطرتها تم اختطافهم من مختلف المناطق





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كشف التقرير السنوي لرابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز الذي أعلن أمس السبت أن (5347) مواطنًا تم اختطافهم في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإيرانية خلال العام 2017م ليسجل التقرير إحصائيات مرعبة عن حجم انتهاكات الميليشيات بحق السجناء والمختطفين .



وجاءت أمانة العاصمة في المرتبة الأولى بـ (1084) مختطفًا تليها ذمار بـ (689) ثم محافظة صنعاء في المرتبة الثالثة بـ (634) مختطفًا وجاءت محافظة حجة بالمرتبة الرابعة بــ (613) مختطفًا وفي المرتبة الخامسة محافظة الحديدة بـ (495) مختطفًا وفي المرتبة السادسة محافظة عمران بـ (400) مختطف ثم محافظة المحويت في المرتبة السابعة بـ (368) مختطفًا ثم بقية المحافظات.



وبلغ عدد المخفيين قسريًا حسب التقرير(721) مخفيًا قسرًا تصدرت محافظة حجة المركز الأول بعدد (116) مخفيًا قسرًا تليها في المرتبة الثانية أمانة العاصمة بـ (111) مخفيًا قسرًا، وفي المرتبة الثالثة محافظة الحديدة بـ (109) حالات اختفاء قسري، واحتلت محافظة صنعاء المرتبة الرابعة بـ (89) حالة اختفاء قسري، وفي المرتبة الخامسة محافظة ذمار بـ (61) حالة اختفاء قسري، ثم بقية المحافظات.



وتضمن التقرير حالات التعذيب التي تمارسه ميليشيات الحوثي ضد المختطفين والمخفيين قسرًا والتي تم رصدها من قِبل الرابطة وكانت حصيلتها (142) حالة تعذيب جاءت أمانة العاصمة في المرتبة الأولى بعدد (56) حالة تعذيب، ثم محافظة إب في المرتبة الثانية بـ (21) حالة تعذيب، وفي المرتبة الثالثة محافظة الحديدة بـ (18) حالة تعذيب، وفي المرتبة الرابعة محافظة صنعاء بـ (16) حالة تعذيب، وفي المرتبة الخامسة محافظة عمران بـ (11) حالة تعذيب، ثم بقية المحافظات.



ورصد تقرير رابطة أمهات المختطفين حالات القتل تحت التعذيب في سجون ومعتقلات ميليشيات الحوثي الانقلابية المنتشرة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها حيث بلغت عام 2017م بـ (19) حالة قتل تحت التعذيب، كانت محافظتا إب والحديدة في المرتبة الأولى بعدد (4) حالات لكل محافظة، وفي المرتبة الثانية أمانة العاصمة ومحافظة ذمار بعدد (3) حالات قتل تحت التعذيب لكل منهما، ثم محافظات ـ تعز ـ صنعاء ـ صعدة ـ عمران ـ حجة، حالة واحدة لكل محافظة.