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حبس إعلامية مصرية شهيرة بتهمة التحريض على خطف أطفال

مقدمة برنامج "صبايا الخير"

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بحبس الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" والمنتج الفني ورئيس التحرير، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك في قضية "التحريض على خطف الأطفال".

وكانت النيابة العامة قد بدأت التحقيق في الواقعة، بعد عرض ريهام سعيد، عبر برنامجها المذاع على قناة النهار، مقطع فيديو ادعت فيه نجاح أسرة البرنامج في إعادة طفلين مختطفين إلى ذويهم، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام".

وقد تلقت النيابة بلاغا من أسرة طفلين ضد البرنامج وفريق العمل به لتحريضهم على اختطاف الطفلين عقب عرض الفيديو أثناء البرنامج، يوضح أحد الأشخاص وهو يخطف طفلين ويتفاوض على بيعهما.

وكانت سعيد قد نشرت عبر قناتها على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو من داخل منزلها قبل توجهها للنيابة من أجل سماع أقوالها في القضية، مؤكدة أنها لم تهرب أو تقدّم معدّة البرنامج كبش فداء، وإنما كانت "في ورطة" بسبب طفلها الرضيع الذي لا يتجاوز عمره 3 شهور، على حد تعبيرها.

ريهام، التي ظهرت في نهاية الفيديو وهي تستقل سيارتها مع محاميها الخاص لتثبت أنه لم يتم القبض عليها، قالت إنها فخورة بكل ما قدمته مع فريق البرنامج طيلة السنوات الماضية، مشيرة الى أنه من المستحيل أن يقوموا بخطف أطفال من أجل تنفيذ حلقة تلفزيونية.

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حبس إعلامية مصرية شهيرة بتهمة التحريض على خطف أطفال
سبق

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بحبس الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" والمنتج الفني ورئيس التحرير، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك في قضية "التحريض على خطف الأطفال".

وكانت النيابة العامة قد بدأت التحقيق في الواقعة، بعد عرض ريهام سعيد، عبر برنامجها المذاع على قناة النهار، مقطع فيديو ادعت فيه نجاح أسرة البرنامج في إعادة طفلين مختطفين إلى ذويهم، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام".

وقد تلقت النيابة بلاغا من أسرة طفلين ضد البرنامج وفريق العمل به لتحريضهم على اختطاف الطفلين عقب عرض الفيديو أثناء البرنامج، يوضح أحد الأشخاص وهو يخطف طفلين ويتفاوض على بيعهما.

وكانت سعيد قد نشرت عبر قناتها على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو من داخل منزلها قبل توجهها للنيابة من أجل سماع أقوالها في القضية، مؤكدة أنها لم تهرب أو تقدّم معدّة البرنامج كبش فداء، وإنما كانت "في ورطة" بسبب طفلها الرضيع الذي لا يتجاوز عمره 3 شهور، على حد تعبيرها.

ريهام، التي ظهرت في نهاية الفيديو وهي تستقل سيارتها مع محاميها الخاص لتثبت أنه لم يتم القبض عليها، قالت إنها فخورة بكل ما قدمته مع فريق البرنامج طيلة السنوات الماضية، مشيرة الى أنه من المستحيل أن يقوموا بخطف أطفال من أجل تنفيذ حلقة تلفزيونية.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
04:46 PM

حبس إعلامية مصرية شهيرة بتهمة التحريض على خطف أطفال

مقدمة برنامج "صبايا الخير"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بحبس الإعلامية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" والمنتج الفني ورئيس التحرير، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك في قضية "التحريض على خطف الأطفال".

وكانت النيابة العامة قد بدأت التحقيق في الواقعة، بعد عرض ريهام سعيد، عبر برنامجها المذاع على قناة النهار، مقطع فيديو ادعت فيه نجاح أسرة البرنامج في إعادة طفلين مختطفين إلى ذويهم، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام".

وقد تلقت النيابة بلاغا من أسرة طفلين ضد البرنامج وفريق العمل به لتحريضهم على اختطاف الطفلين عقب عرض الفيديو أثناء البرنامج، يوضح أحد الأشخاص وهو يخطف طفلين ويتفاوض على بيعهما.

وكانت سعيد قد نشرت عبر قناتها على موقع "يوتيوب" مقطع فيديو من داخل منزلها قبل توجهها للنيابة من أجل سماع أقوالها في القضية، مؤكدة أنها لم تهرب أو تقدّم معدّة البرنامج كبش فداء، وإنما كانت "في ورطة" بسبب طفلها الرضيع الذي لا يتجاوز عمره 3 شهور، على حد تعبيرها.

ريهام، التي ظهرت في نهاية الفيديو وهي تستقل سيارتها مع محاميها الخاص لتثبت أنه لم يتم القبض عليها، قالت إنها فخورة بكل ما قدمته مع فريق البرنامج طيلة السنوات الماضية، مشيرة الى أنه من المستحيل أن يقوموا بخطف أطفال من أجل تنفيذ حلقة تلفزيونية.

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