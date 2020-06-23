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بالفيديو.. "مكيفك يفزع لك" يوضح: 70% من استهلاك فواتير الكهرباء لهذا السبب

أوصى بأمور عدة تساعد على ترشيد الاستهلاك

دعا البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين، إلى التعامل الجيد مع موسم الصيف الحالي، فيما يخص الاستخدام الأمثل لأجهزة التكييف بالمنازل؛ حيث تشير الإحصاءات إلى أن 70 % من قيمة استهلاك فواتير الكهرباء، غالباً ما تعود إلى استخدام أجهزة التكييف دون سواها.

وأرجع البرنامج الارتفاع في استهلاك الطاقة الكهربائية بالقطاع السكني، إلى أنماط وثقافة الاستهلاك لدى بعض المستهلكين، مشيراً إلى أن هناك مَن يتجاهل عدم الالتزام بالنصائح والإرشادات التي من الممكن أن تضبط عملية الاستهلاك العشوائي في أجهزة التكييف، وتقلل من هدر الطاقة الكهربائية، خصوصاً في فصل الصيف الحالي.

وأوصى بأمور عدة تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لأجهزة التكييف، ومنها: إغلاق النوافذ والأبواب، وسد الثقوب لمنع دخول الهواء الحار إلى داخل المنزل، أو تسرب الهواء البارد إلى خارجه، واستخدام الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ وفتحات التكييف، وإسدال الستائر "العازلة" للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل، وتفادي تركيب المكيفات الجدارية في المناور أو الأماكن الضيقة لضمان تهوية جيدة للجهاز.

كذلك منها: عدم زيادة الاستهلاك للطاقة الكهربائية، إضافة إلى الاهتمام بتنظيف مرشحات أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين؛ حيث من الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة؛ وبالتالي تستهلك المكيفات مزيداً من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.

وأشار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، إلى أن ثقافة الاستهلاك المنضبط لم تصل بعد إلى جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، وأن هناك عدة نصائح وإرشادات عامة يمكن الأخذ بها عند استخدام جهاز التكييف داخل المنزل، من أهمها ضبط درجة "الثرموستات" عند 24 درجة مئوية؛ بوصفها درجة الحرارة الموصى بها والأنسب للتبريد المريح.

وقال برنامج كفاءة: إن ضبط "الثرموستات" عند هذه الدرجة من شأنه أن يُسهم في تخفيض استهلاك أجهزة التكييف للطاقة الكهربائية بشكل كبير؛ مما ينعكس على فاتورة الاستهلاك النهائي التي يدفعها المستهلك، مشيراً إلى أنه مع الأسف، بعضهم يعتقد أن تقليل درجة الحرارة إلى ما دون ذلك، سيضمن له درجة تبريد أعلى، متناسياً أن هذا فيه هدر للطاقة الكهربائية، فضلاً عن إجهاد جهاز التكييف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "مكيفك يفزع لك" يوضح: 70% من استهلاك فواتير الكهرباء لهذا السبب
سبق

دعا البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين، إلى التعامل الجيد مع موسم الصيف الحالي، فيما يخص الاستخدام الأمثل لأجهزة التكييف بالمنازل؛ حيث تشير الإحصاءات إلى أن 70 % من قيمة استهلاك فواتير الكهرباء، غالباً ما تعود إلى استخدام أجهزة التكييف دون سواها.

وأرجع البرنامج الارتفاع في استهلاك الطاقة الكهربائية بالقطاع السكني، إلى أنماط وثقافة الاستهلاك لدى بعض المستهلكين، مشيراً إلى أن هناك مَن يتجاهل عدم الالتزام بالنصائح والإرشادات التي من الممكن أن تضبط عملية الاستهلاك العشوائي في أجهزة التكييف، وتقلل من هدر الطاقة الكهربائية، خصوصاً في فصل الصيف الحالي.

وأوصى بأمور عدة تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لأجهزة التكييف، ومنها: إغلاق النوافذ والأبواب، وسد الثقوب لمنع دخول الهواء الحار إلى داخل المنزل، أو تسرب الهواء البارد إلى خارجه، واستخدام الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ وفتحات التكييف، وإسدال الستائر "العازلة" للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل، وتفادي تركيب المكيفات الجدارية في المناور أو الأماكن الضيقة لضمان تهوية جيدة للجهاز.

كذلك منها: عدم زيادة الاستهلاك للطاقة الكهربائية، إضافة إلى الاهتمام بتنظيف مرشحات أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين؛ حيث من الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة؛ وبالتالي تستهلك المكيفات مزيداً من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.

وأشار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، إلى أن ثقافة الاستهلاك المنضبط لم تصل بعد إلى جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، وأن هناك عدة نصائح وإرشادات عامة يمكن الأخذ بها عند استخدام جهاز التكييف داخل المنزل، من أهمها ضبط درجة "الثرموستات" عند 24 درجة مئوية؛ بوصفها درجة الحرارة الموصى بها والأنسب للتبريد المريح.

وقال برنامج كفاءة: إن ضبط "الثرموستات" عند هذه الدرجة من شأنه أن يُسهم في تخفيض استهلاك أجهزة التكييف للطاقة الكهربائية بشكل كبير؛ مما ينعكس على فاتورة الاستهلاك النهائي التي يدفعها المستهلك، مشيراً إلى أنه مع الأسف، بعضهم يعتقد أن تقليل درجة الحرارة إلى ما دون ذلك، سيضمن له درجة تبريد أعلى، متناسياً أن هذا فيه هدر للطاقة الكهربائية، فضلاً عن إجهاد جهاز التكييف.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
06:50 PM

بالفيديو.. "مكيفك يفزع لك" يوضح: 70% من استهلاك فواتير الكهرباء لهذا السبب

أوصى بأمور عدة تساعد على ترشيد الاستهلاك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين، إلى التعامل الجيد مع موسم الصيف الحالي، فيما يخص الاستخدام الأمثل لأجهزة التكييف بالمنازل؛ حيث تشير الإحصاءات إلى أن 70 % من قيمة استهلاك فواتير الكهرباء، غالباً ما تعود إلى استخدام أجهزة التكييف دون سواها.

وأرجع البرنامج الارتفاع في استهلاك الطاقة الكهربائية بالقطاع السكني، إلى أنماط وثقافة الاستهلاك لدى بعض المستهلكين، مشيراً إلى أن هناك مَن يتجاهل عدم الالتزام بالنصائح والإرشادات التي من الممكن أن تضبط عملية الاستهلاك العشوائي في أجهزة التكييف، وتقلل من هدر الطاقة الكهربائية، خصوصاً في فصل الصيف الحالي.

وأوصى بأمور عدة تساعد على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لأجهزة التكييف، ومنها: إغلاق النوافذ والأبواب، وسد الثقوب لمنع دخول الهواء الحار إلى داخل المنزل، أو تسرب الهواء البارد إلى خارجه، واستخدام الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ وفتحات التكييف، وإسدال الستائر "العازلة" للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل، وتفادي تركيب المكيفات الجدارية في المناور أو الأماكن الضيقة لضمان تهوية جيدة للجهاز.

كذلك منها: عدم زيادة الاستهلاك للطاقة الكهربائية، إضافة إلى الاهتمام بتنظيف مرشحات أجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين؛ حيث من الصعب أن يمر الهواء خلال مرشحات غير نظيفة؛ وبالتالي تستهلك المكيفات مزيداً من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.

وأشار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، إلى أن ثقافة الاستهلاك المنضبط لم تصل بعد إلى جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة، وأن هناك عدة نصائح وإرشادات عامة يمكن الأخذ بها عند استخدام جهاز التكييف داخل المنزل، من أهمها ضبط درجة "الثرموستات" عند 24 درجة مئوية؛ بوصفها درجة الحرارة الموصى بها والأنسب للتبريد المريح.

وقال برنامج كفاءة: إن ضبط "الثرموستات" عند هذه الدرجة من شأنه أن يُسهم في تخفيض استهلاك أجهزة التكييف للطاقة الكهربائية بشكل كبير؛ مما ينعكس على فاتورة الاستهلاك النهائي التي يدفعها المستهلك، مشيراً إلى أنه مع الأسف، بعضهم يعتقد أن تقليل درجة الحرارة إلى ما دون ذلك، سيضمن له درجة تبريد أعلى، متناسياً أن هذا فيه هدر للطاقة الكهربائية، فضلاً عن إجهاد جهاز التكييف.

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