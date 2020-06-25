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"المرور" يستعرض خطوات الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبة عبر منصة "أبشر"

كشفت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على "تويتر" طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة من خلال منصة أبشر.

وقدم "المرور" شرحاً لطريقة الاستعلام بالدخول على منصة "أبشر"، والذهاب إلى خدمة الاستعلامات عبر أيقونة خدمات المركبات، ثم اختيار صلاحية التأمين على المركبة، وإدخال البيانات اللازمة للاستعلام.

المرور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور" يستعرض خطوات الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبة عبر منصة "أبشر"
سبق

كشفت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على "تويتر" طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة من خلال منصة أبشر.

وقدم "المرور" شرحاً لطريقة الاستعلام بالدخول على منصة "أبشر"، والذهاب إلى خدمة الاستعلامات عبر أيقونة خدمات المركبات، ثم اختيار صلاحية التأمين على المركبة، وإدخال البيانات اللازمة للاستعلام.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
02:59 PM

"المرور" يستعرض خطوات الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبة عبر منصة "أبشر"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,091

كشفت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على "تويتر" طريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبة من خلال منصة أبشر.

وقدم "المرور" شرحاً لطريقة الاستعلام بالدخول على منصة "أبشر"، والذهاب إلى خدمة الاستعلامات عبر أيقونة خدمات المركبات، ثم اختيار صلاحية التأمين على المركبة، وإدخال البيانات اللازمة للاستعلام.

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