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أمانة المدينة تكثّف تشجير وزراعة الميادين وصيانة الحدائق

ضمن الجهود المبذولة في إطار تحسين المشهد الحضري

كثّفت أمانة منطقة المدينة المنوّرة أعمال التشجير والزراعة في الميادين والشوارع الرئيسة والفرعية، وتهيئة الحدائق وممرات المشاة، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري بالمدينة المنورة.

وشملت الأعمال المنجزة خلال الأسبوع الجاري زراعة أكثر من 4 آلاف شجرة متنوعة، وتقليم 377 شجرة، و290 نخلة، ورفع 8550 متراً مربعاً من المخلفات وردميات التُربة، إلى جانب صيانة 1100 متر من شبكات الري، وإزالة 100 شجرة ضارة، في الطُرقات والمحاور الرئيسة والحدائق وممرات المشاة والميادين العامة والشوارع الفرعية.

وتضمنت الأعمال تشجير وزراعة طريق قباء، وطريق الملك عبدالله "الدائري الثاني"، وشارع عبدالله بن ربيعة، وطريق الهجرة السريع، وطريق الملك خالد، وطريق الملك عبدالعزيز، فيما نقلت الفرق الميدانية 6 أنواع من الأشجار يراوح عمرها ما بين سبع وتسع سنوات إلى الحدائق العامة للحفاظ عليها من التلف أثناء تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير في مواقعها الحالية.

يُذكر أن الأعمال تستهدف زراعة مليون شجرة في المدينة المنوّرة في مختلف المواقع، في ممرات المشاة، والميادين العامة، والشوارع الفرعية، وتواكبها صيانة الحدائق وشبكات الريّ وإزالة السواتر المحيطة بالحدائق داخل الأحياء، وتهيئتها لتمكين المجتمع من الاستفادة من تجهيزاتها، وتحسين المشهد الحضري في مختلف المواقع والميادين في المدينة المنورة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة المدينة تكثّف تشجير وزراعة الميادين وصيانة الحدائق
سبق

كثّفت أمانة منطقة المدينة المنوّرة أعمال التشجير والزراعة في الميادين والشوارع الرئيسة والفرعية، وتهيئة الحدائق وممرات المشاة، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري بالمدينة المنورة.

وشملت الأعمال المنجزة خلال الأسبوع الجاري زراعة أكثر من 4 آلاف شجرة متنوعة، وتقليم 377 شجرة، و290 نخلة، ورفع 8550 متراً مربعاً من المخلفات وردميات التُربة، إلى جانب صيانة 1100 متر من شبكات الري، وإزالة 100 شجرة ضارة، في الطُرقات والمحاور الرئيسة والحدائق وممرات المشاة والميادين العامة والشوارع الفرعية.

وتضمنت الأعمال تشجير وزراعة طريق قباء، وطريق الملك عبدالله "الدائري الثاني"، وشارع عبدالله بن ربيعة، وطريق الهجرة السريع، وطريق الملك خالد، وطريق الملك عبدالعزيز، فيما نقلت الفرق الميدانية 6 أنواع من الأشجار يراوح عمرها ما بين سبع وتسع سنوات إلى الحدائق العامة للحفاظ عليها من التلف أثناء تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير في مواقعها الحالية.

يُذكر أن الأعمال تستهدف زراعة مليون شجرة في المدينة المنوّرة في مختلف المواقع، في ممرات المشاة، والميادين العامة، والشوارع الفرعية، وتواكبها صيانة الحدائق وشبكات الريّ وإزالة السواتر المحيطة بالحدائق داخل الأحياء، وتهيئتها لتمكين المجتمع من الاستفادة من تجهيزاتها، وتحسين المشهد الحضري في مختلف المواقع والميادين في المدينة المنورة.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
01:58 PM

أمانة المدينة تكثّف تشجير وزراعة الميادين وصيانة الحدائق

ضمن الجهود المبذولة في إطار تحسين المشهد الحضري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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كثّفت أمانة منطقة المدينة المنوّرة أعمال التشجير والزراعة في الميادين والشوارع الرئيسة والفرعية، وتهيئة الحدائق وممرات المشاة، ضمن جهود تحسين المشهد الحضري بالمدينة المنورة.

وشملت الأعمال المنجزة خلال الأسبوع الجاري زراعة أكثر من 4 آلاف شجرة متنوعة، وتقليم 377 شجرة، و290 نخلة، ورفع 8550 متراً مربعاً من المخلفات وردميات التُربة، إلى جانب صيانة 1100 متر من شبكات الري، وإزالة 100 شجرة ضارة، في الطُرقات والمحاور الرئيسة والحدائق وممرات المشاة والميادين العامة والشوارع الفرعية.

وتضمنت الأعمال تشجير وزراعة طريق قباء، وطريق الملك عبدالله "الدائري الثاني"، وشارع عبدالله بن ربيعة، وطريق الهجرة السريع، وطريق الملك خالد، وطريق الملك عبدالعزيز، فيما نقلت الفرق الميدانية 6 أنواع من الأشجار يراوح عمرها ما بين سبع وتسع سنوات إلى الحدائق العامة للحفاظ عليها من التلف أثناء تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير في مواقعها الحالية.

يُذكر أن الأعمال تستهدف زراعة مليون شجرة في المدينة المنوّرة في مختلف المواقع، في ممرات المشاة، والميادين العامة، والشوارع الفرعية، وتواكبها صيانة الحدائق وشبكات الريّ وإزالة السواتر المحيطة بالحدائق داخل الأحياء، وتهيئتها لتمكين المجتمع من الاستفادة من تجهيزاتها، وتحسين المشهد الحضري في مختلف المواقع والميادين في المدينة المنورة.

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