"الصامل": منابر الجمعة اختطفت خلال فترات سابقة وعادت الآن لمسارها الصحيح

قال: التقرب إلى الله بالدعاء لولاة الأمر من أعظم الواجبات

شدد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية، الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، على أهمية منابر الجمعة، مؤكدًا أنها مسؤولية وأمانة عظيمة، متوعدًا في هذا الصدد بأن الوزارة ستحاسب كل من يقصر ويتجاوز التعليمات.

وأضاف: "نقولها بحسرة وألم إن هذه المنابر اختطفت خلال فترات سابقة، ولكن لله الحمد والمنة الآن هذا مسار التصحيح لتنحى المنحى الشرعي المستقيم".

جاء ذلك في حديث لـ"الصامل" مع إذاعة القرآن الكريم عن جهود الوزارة للتأكيد على الوحدة والتلاحم، ونشر الوسطية والاعتدال.

وقال: الوزارة بقيادة وزيرها الدكتور عبدالطيف آل الشيخ تعمل في هذا الصدد على مسارين: الأول: هو تصحيح هذه المنابر وتأهيل الخطباء والأئمة المتميزين وإبراز ومكافأة كل من يحقق معاني الإسلام الرائدة، والتي تؤكد عليها هذه الدولة المباركة، أما المسار الثاني: فهو الحزم وبقوة وبدون تراخٍ ضد كل من يخالف التعليمات ويتخذ المنبر وسيلة للتحريض وطرح مسائل تشغل الناس ولا يستفيدون منها، كأمور السياسة والجماعات الحزبية والمتطرفة، مشددًا على أن المنبر مسؤولية، والوزارة ستحاسب كل من يقصر ويتجاوز التعليمات.

وشدد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية، على أهمية ووجوب الدعاء لولي الأمر بالتوفيق والسداد والحفظ والرعاية وقال: "هذا مقصد ومطلب عظيم يجب على كل خطيب جمعة أن يراعي هذا الأمر، لأنه بصلاح ولي الأمر تنصلح البلاد والعباد".

وأضاف: "لاشك أن تقرب الإنسان بالدعاء إلى الله لولاة الامر من أعظم الواجبات، خاصة في المجامع التي يرجى فيها الإجابة ومن أعظمها خطب الجمعة ومنابرها".

واردف: "للاسف الشديد كنا نسمع ونرى تحفظ من بعض الناس عن عدم الدعاء لولاة الامر! وفِي المقابل إذا جاءت فتنة وغيرها كانوا يدعون لقادة الجماعات المتطرفة من القاعدة والنصرة وداعش على المنابر". !

و طالب الشباب والفتيات بأن يتحروا الدقة في تلقي كل المعلومات والأخبار، وأن يحرصوا على أن تكون من مصدرها الرئيسة والموثوق بها، محذرا من أن الكلمة قد تكون من أعظم أدوات الهدم".