النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" تُجدِّد دعوتها لاستصدار الرقم الإلكتروني للإبل

عبر تقديم طلب التسجيل بالبوابة الإلكترونية للوزارة

جدَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لمُلّاك الإبل الذين لم يسجلوا إبِلهم بعد، إلى المبادرة بتسجيل الإبل التي في حوزتهم وإصدار الرقم الإلكتروني لكل واحدة منها، عبر تقديم طلب التسجيل من البوابة الإلكترونية للوزارة.

وقالت الوزارة: عملية التسجيل الإلكتروني للإبل تجري دون رسوم في المرحلة الحالية، وتنفذها شبكة واسعة من العيادة البيطرية في مختلف المناطق والمدن تقوم على توثيق الثروة الحيوانية للمملكة من الإبل، بهدف تنظيم قطاع الثروة الحيوانية بصفة عامة وتربية الإبل بصفة خاصة ومساعدة مُلّاكها في حفظ إبلهم وإثبات ونقل ملكيتها.
وأضافت: يتم ترقيم الإبل بحقن شريحة إلكترونية بحجم حبة الأرز تزرع خلف الجلد في رقبة من الجهة اليسرى كل حيوان، وتحمل الشريحة رقمًا تسلسليًّا من 15 وحدة يمكن قراءة المعلومات المرتبطة بها بواسطة جهاز مهيّأً لهذا الغرض، مثل بيانات الحيوان وبيانات مالكه الحالى, ويمكن لـمُلَّاك الإبل الراغبين في تسجيل إبلهم لدى الوزارة تقديم طلب التسجيل بزيارة الرابط التالي www.mewa.gov.sa/ar/eServices ، أو بالاتصال بالرقم الموحد لخدمة المشروع 92000000 .

ويأتي برنامج الترقيم والتسجيل الإلكتروني للإبل تماشيًا مع خطط التنمية الوطنية الهادفة إلى ضمان استدامة الموارد الحيوية للمملكة؛ بتحسين الإنتاج الحيواني المستدام والاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية.
وجاء تطبيق البرنامج إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالترقيم والتسجيل الإلكتروني للإبل لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة, ومن شأن هذه المبادرة، التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة، مساعدة مُلّاك الإبل في التوثيق الرسمي لثروتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، وتمكين الوزارة من بناء رؤية شاملة عن أعداد الإبل في المملكة وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، مما يساعدها في تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني واستباق الأمراض الوبائية بخطط المواجهة والعلاج.

ويسهم البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في ضبط الإبل السائبة، والحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة بين المدن.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مُلّاك الإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" تُجدِّد دعوتها لاستصدار الرقم الإلكتروني للإبل
سبق

جدَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لمُلّاك الإبل الذين لم يسجلوا إبِلهم بعد، إلى المبادرة بتسجيل الإبل التي في حوزتهم وإصدار الرقم الإلكتروني لكل واحدة منها، عبر تقديم طلب التسجيل من البوابة الإلكترونية للوزارة.

وقالت الوزارة: عملية التسجيل الإلكتروني للإبل تجري دون رسوم في المرحلة الحالية، وتنفذها شبكة واسعة من العيادة البيطرية في مختلف المناطق والمدن تقوم على توثيق الثروة الحيوانية للمملكة من الإبل، بهدف تنظيم قطاع الثروة الحيوانية بصفة عامة وتربية الإبل بصفة خاصة ومساعدة مُلّاكها في حفظ إبلهم وإثبات ونقل ملكيتها.
وأضافت: يتم ترقيم الإبل بحقن شريحة إلكترونية بحجم حبة الأرز تزرع خلف الجلد في رقبة من الجهة اليسرى كل حيوان، وتحمل الشريحة رقمًا تسلسليًّا من 15 وحدة يمكن قراءة المعلومات المرتبطة بها بواسطة جهاز مهيّأً لهذا الغرض، مثل بيانات الحيوان وبيانات مالكه الحالى, ويمكن لـمُلَّاك الإبل الراغبين في تسجيل إبلهم لدى الوزارة تقديم طلب التسجيل بزيارة الرابط التالي www.mewa.gov.sa/ar/eServices ، أو بالاتصال بالرقم الموحد لخدمة المشروع 92000000 .

ويأتي برنامج الترقيم والتسجيل الإلكتروني للإبل تماشيًا مع خطط التنمية الوطنية الهادفة إلى ضمان استدامة الموارد الحيوية للمملكة؛ بتحسين الإنتاج الحيواني المستدام والاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية.
وجاء تطبيق البرنامج إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالترقيم والتسجيل الإلكتروني للإبل لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة, ومن شأن هذه المبادرة، التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة، مساعدة مُلّاك الإبل في التوثيق الرسمي لثروتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، وتمكين الوزارة من بناء رؤية شاملة عن أعداد الإبل في المملكة وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، مما يساعدها في تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني واستباق الأمراض الوبائية بخطط المواجهة والعلاج.

ويسهم البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في ضبط الإبل السائبة، والحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة بين المدن.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
03:44 PM

"البيئة" تُجدِّد دعوتها لاستصدار الرقم الإلكتروني للإبل

عبر تقديم طلب التسجيل بالبوابة الإلكترونية للوزارة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
175

جدَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لمُلّاك الإبل الذين لم يسجلوا إبِلهم بعد، إلى المبادرة بتسجيل الإبل التي في حوزتهم وإصدار الرقم الإلكتروني لكل واحدة منها، عبر تقديم طلب التسجيل من البوابة الإلكترونية للوزارة.

وقالت الوزارة: عملية التسجيل الإلكتروني للإبل تجري دون رسوم في المرحلة الحالية، وتنفذها شبكة واسعة من العيادة البيطرية في مختلف المناطق والمدن تقوم على توثيق الثروة الحيوانية للمملكة من الإبل، بهدف تنظيم قطاع الثروة الحيوانية بصفة عامة وتربية الإبل بصفة خاصة ومساعدة مُلّاكها في حفظ إبلهم وإثبات ونقل ملكيتها.
وأضافت: يتم ترقيم الإبل بحقن شريحة إلكترونية بحجم حبة الأرز تزرع خلف الجلد في رقبة من الجهة اليسرى كل حيوان، وتحمل الشريحة رقمًا تسلسليًّا من 15 وحدة يمكن قراءة المعلومات المرتبطة بها بواسطة جهاز مهيّأً لهذا الغرض، مثل بيانات الحيوان وبيانات مالكه الحالى, ويمكن لـمُلَّاك الإبل الراغبين في تسجيل إبلهم لدى الوزارة تقديم طلب التسجيل بزيارة الرابط التالي www.mewa.gov.sa/ar/eServices ، أو بالاتصال بالرقم الموحد لخدمة المشروع 92000000 .

ويأتي برنامج الترقيم والتسجيل الإلكتروني للإبل تماشيًا مع خطط التنمية الوطنية الهادفة إلى ضمان استدامة الموارد الحيوية للمملكة؛ بتحسين الإنتاج الحيواني المستدام والاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية.
وجاء تطبيق البرنامج إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالترقيم والتسجيل الإلكتروني للإبل لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة, ومن شأن هذه المبادرة، التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة، مساعدة مُلّاك الإبل في التوثيق الرسمي لثروتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، وتمكين الوزارة من بناء رؤية شاملة عن أعداد الإبل في المملكة وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، مما يساعدها في تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني واستباق الأمراض الوبائية بخطط المواجهة والعلاج.

ويسهم البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في ضبط الإبل السائبة، والحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة بين المدن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,738
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,445
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,810
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,304

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة