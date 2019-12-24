"البيئة" تُجدِّد دعوتها لاستصدار الرقم الإلكتروني للإبل

عبر تقديم طلب التسجيل بالبوابة الإلكترونية للوزارة

جدَّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعوتها لمُلّاك الإبل الذين لم يسجلوا إبِلهم بعد، إلى المبادرة بتسجيل الإبل التي في حوزتهم وإصدار الرقم الإلكتروني لكل واحدة منها، عبر تقديم طلب التسجيل من البوابة الإلكترونية للوزارة.

وقالت الوزارة: عملية التسجيل الإلكتروني للإبل تجري دون رسوم في المرحلة الحالية، وتنفذها شبكة واسعة من العيادة البيطرية في مختلف المناطق والمدن تقوم على توثيق الثروة الحيوانية للمملكة من الإبل، بهدف تنظيم قطاع الثروة الحيوانية بصفة عامة وتربية الإبل بصفة خاصة ومساعدة مُلّاكها في حفظ إبلهم وإثبات ونقل ملكيتها.

وأضافت: يتم ترقيم الإبل بحقن شريحة إلكترونية بحجم حبة الأرز تزرع خلف الجلد في رقبة من الجهة اليسرى كل حيوان، وتحمل الشريحة رقمًا تسلسليًّا من 15 وحدة يمكن قراءة المعلومات المرتبطة بها بواسطة جهاز مهيّأً لهذا الغرض، مثل بيانات الحيوان وبيانات مالكه الحالى, ويمكن لـمُلَّاك الإبل الراغبين في تسجيل إبلهم لدى الوزارة تقديم طلب التسجيل بزيارة الرابط التالي www.mewa.gov.sa/ar/eServices ، أو بالاتصال بالرقم الموحد لخدمة المشروع 92000000 .

ويأتي برنامج الترقيم والتسجيل الإلكتروني للإبل تماشيًا مع خطط التنمية الوطنية الهادفة إلى ضمان استدامة الموارد الحيوية للمملكة؛ بتحسين الإنتاج الحيواني المستدام والاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية.

وجاء تطبيق البرنامج إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالترقيم والتسجيل الإلكتروني للإبل لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة, ومن شأن هذه المبادرة، التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة، مساعدة مُلّاك الإبل في التوثيق الرسمي لثروتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، وتمكين الوزارة من بناء رؤية شاملة عن أعداد الإبل في المملكة وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي، مما يساعدها في تنفيذ خطط تحسين الإنتاج الحيواني واستباق الأمراض الوبائية بخطط المواجهة والعلاج.

ويسهم البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في ضبط الإبل السائبة، والحد من حوادث المرور وإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات على الطرق السريعة بين المدن.