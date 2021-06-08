النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد انقطاع الإنترنت اليوم.. مواقع إلكترونية كبرى تعود للعمل

أبرزها: موقع الحكومة البريطانية الخدماتي وأمازون وريديت وتويتش

بعد انقطاع دام لفترة وجيزة اليوم الثلاثاء، عادت مواقع كبرى على شبكة الإنترنت للعمل، ومنها موقع أمازون، وريديت، وتويتش.

وتوقّف موقع الحكومة البريطانية الخدماتي على الشبكة عن العمل أيضًا، إلى جانب مواقع صحف فاينانشال تايمز، والغارديان، ونيويورك تايمز، وغيرها.

وظهرت رسالة واحدة على هذه المواقع كافة؛ وهي: "خطأ 503 الخدمة غير متاحة"؛ طبقًا لـ "بي بي سي".

ويبدو أن خللًا في موقع "فاستلي" الذي يقدم الخدمات الشبكية لهذه المواقع كان السبب.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد انقطاع الإنترنت اليوم.. مواقع إلكترونية كبرى تعود للعمل
سبق

بعد انقطاع دام لفترة وجيزة اليوم الثلاثاء، عادت مواقع كبرى على شبكة الإنترنت للعمل، ومنها موقع أمازون، وريديت، وتويتش.

وتوقّف موقع الحكومة البريطانية الخدماتي على الشبكة عن العمل أيضًا، إلى جانب مواقع صحف فاينانشال تايمز، والغارديان، ونيويورك تايمز، وغيرها.

وظهرت رسالة واحدة على هذه المواقع كافة؛ وهي: "خطأ 503 الخدمة غير متاحة"؛ طبقًا لـ "بي بي سي".

ويبدو أن خللًا في موقع "فاستلي" الذي يقدم الخدمات الشبكية لهذه المواقع كان السبب.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
06:11 PM

بعد انقطاع الإنترنت اليوم.. مواقع إلكترونية كبرى تعود للعمل

أبرزها: موقع الحكومة البريطانية الخدماتي وأمازون وريديت وتويتش

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,505

بعد انقطاع دام لفترة وجيزة اليوم الثلاثاء، عادت مواقع كبرى على شبكة الإنترنت للعمل، ومنها موقع أمازون، وريديت، وتويتش.

وتوقّف موقع الحكومة البريطانية الخدماتي على الشبكة عن العمل أيضًا، إلى جانب مواقع صحف فاينانشال تايمز، والغارديان، ونيويورك تايمز، وغيرها.

وظهرت رسالة واحدة على هذه المواقع كافة؛ وهي: "خطأ 503 الخدمة غير متاحة"؛ طبقًا لـ "بي بي سي".

ويبدو أن خللًا في موقع "فاستلي" الذي يقدم الخدمات الشبكية لهذه المواقع كان السبب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,410
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,959
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,994
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,636

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة