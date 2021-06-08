بعد انقطاع الإنترنت اليوم.. مواقع إلكترونية كبرى تعود للعمل

أبرزها: موقع الحكومة البريطانية الخدماتي وأمازون وريديت وتويتش

بعد انقطاع دام لفترة وجيزة اليوم الثلاثاء، عادت مواقع كبرى على شبكة الإنترنت للعمل، ومنها موقع أمازون، وريديت، وتويتش.

وتوقّف موقع الحكومة البريطانية الخدماتي على الشبكة عن العمل أيضًا، إلى جانب مواقع صحف فاينانشال تايمز، والغارديان، ونيويورك تايمز، وغيرها.

وظهرت رسالة واحدة على هذه المواقع كافة؛ وهي: "خطأ 503 الخدمة غير متاحة"؛ طبقًا لـ "بي بي سي".

ويبدو أن خللًا في موقع "فاستلي" الذي يقدم الخدمات الشبكية لهذه المواقع كان السبب.