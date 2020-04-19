أفادت سلطات الصحة في هولندا، اليوم (الأحد)، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 83 حالة، في أدنى زيادة يومية مسجلة منذ 26 مارس (آذار). وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا إلى 3684، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بواقع 1066 حالة إلى 32655؛ وفقًا لـ"رويترز".

أدنى زيادة يومية في نحو شهر.. هولندا تسجل 83 وفاة بـ"كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-19 أفادت سلطات الصحة في هولندا، اليوم (الأحد)، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 83 حالة، في أدنى زيادة يومية مسجلة منذ 26 مارس (آذار).



وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا إلى 3684، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بواقع 1066 حالة إلى 32655؛ وفقًا لـ"رويترز".

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441 05:07 PM

أدنى زيادة يومية في نحو شهر.. هولندا تسجل 83 وفاة بـ"كورونا" ارتفاع عدد الإصابات إلى 32.655





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أفادت سلطات الصحة في هولندا، اليوم (الأحد)، بأن عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع بواقع 83 حالة، في أدنى زيادة يومية مسجلة منذ 26 مارس (آذار).



وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بفيروس كورونا إلى 3684، في حين ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بواقع 1066 حالة إلى 32655؛ وفقًا لـ"رويترز".