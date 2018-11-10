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شاهد.. أكوام من البلاستيك والكراتين بـ"شعيب الباطن".. مخلفات بقايا طعام وتدمير بيئي

"اللميلم" رصدها.. و"السيل" تركها شاهدًا على أصحابها

لا يتردد عشاق التلوث البصري والتدمير البيئي في ترك مخلفاتهم على جنبات الأودية والشعاب التي سالت في معظم المناطق بسبب غزارة الحالة المطرية مع بداية الوسم المعروف بجَمال أجوائه، وفائدة مطره، وأثره في الأرض؛ فهو ينبت العشب، وتخضر معه التربة.

ومع جمال الصور تلك الأيام، وارتواء الصحاري بعد موسم صيفي شديد الحرارة، تظهر هناك صور مدمرة من بقايا الطعام والشراب التي تركها أصحابها على ضفاف الأودية غير مبالين بالدمار والعبث بالمتنزهات البرية.. فعلاوة على قطع الأشجار، والتصحر الشديد، زادوا معه هذا السلوك العدائي تجاه البراري.

ورصد الإعلامي عبدالله اللميلم الذي يستهويه تتبُّع المطر أينما حل، ويلتقط أثر هذا المطر على الأرض، اليوم صورًا مؤلمة في شعيب الباطن بعيون الجواء؛ إذ رصد أكوامًا من الكراتين والبلاستيك والأكياس وعلب المشروبات مركونة، لفظها السيل، فكأنه رفض حمل هذه الأوساخ معه، وتركها؛ لتكون شاهدًا على جرائم أعداء البيئة.

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شاهد.. أكوام من البلاستيك والكراتين بـ"شعيب الباطن".. مخلفات بقايا طعام وتدمير بيئي
سبق

لا يتردد عشاق التلوث البصري والتدمير البيئي في ترك مخلفاتهم على جنبات الأودية والشعاب التي سالت في معظم المناطق بسبب غزارة الحالة المطرية مع بداية الوسم المعروف بجَمال أجوائه، وفائدة مطره، وأثره في الأرض؛ فهو ينبت العشب، وتخضر معه التربة.

ومع جمال الصور تلك الأيام، وارتواء الصحاري بعد موسم صيفي شديد الحرارة، تظهر هناك صور مدمرة من بقايا الطعام والشراب التي تركها أصحابها على ضفاف الأودية غير مبالين بالدمار والعبث بالمتنزهات البرية.. فعلاوة على قطع الأشجار، والتصحر الشديد، زادوا معه هذا السلوك العدائي تجاه البراري.

ورصد الإعلامي عبدالله اللميلم الذي يستهويه تتبُّع المطر أينما حل، ويلتقط أثر هذا المطر على الأرض، اليوم صورًا مؤلمة في شعيب الباطن بعيون الجواء؛ إذ رصد أكوامًا من الكراتين والبلاستيك والأكياس وعلب المشروبات مركونة، لفظها السيل، فكأنه رفض حمل هذه الأوساخ معه، وتركها؛ لتكون شاهدًا على جرائم أعداء البيئة.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
10:27 PM

شاهد.. أكوام من البلاستيك والكراتين بـ"شعيب الباطن".. مخلفات بقايا طعام وتدمير بيئي

"اللميلم" رصدها.. و"السيل" تركها شاهدًا على أصحابها

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بدر العتيبي - القصيم
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لا يتردد عشاق التلوث البصري والتدمير البيئي في ترك مخلفاتهم على جنبات الأودية والشعاب التي سالت في معظم المناطق بسبب غزارة الحالة المطرية مع بداية الوسم المعروف بجَمال أجوائه، وفائدة مطره، وأثره في الأرض؛ فهو ينبت العشب، وتخضر معه التربة.

ومع جمال الصور تلك الأيام، وارتواء الصحاري بعد موسم صيفي شديد الحرارة، تظهر هناك صور مدمرة من بقايا الطعام والشراب التي تركها أصحابها على ضفاف الأودية غير مبالين بالدمار والعبث بالمتنزهات البرية.. فعلاوة على قطع الأشجار، والتصحر الشديد، زادوا معه هذا السلوك العدائي تجاه البراري.

ورصد الإعلامي عبدالله اللميلم الذي يستهويه تتبُّع المطر أينما حل، ويلتقط أثر هذا المطر على الأرض، اليوم صورًا مؤلمة في شعيب الباطن بعيون الجواء؛ إذ رصد أكوامًا من الكراتين والبلاستيك والأكياس وعلب المشروبات مركونة، لفظها السيل، فكأنه رفض حمل هذه الأوساخ معه، وتركها؛ لتكون شاهدًا على جرائم أعداء البيئة.

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