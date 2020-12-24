"الحكير" يحتفل بزفاف حفيدته "العنود" بالباحة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-23
احتفل رجل الأعمال والسياحة الشيخ عبد المحسن بن عبدالعزيز الحكير ،بزفاف حفيدته العنود بنت مساعد بن عبد المحسن الحكير على "عبدالله" نجل الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء سابقاً، وسط حضور جمع من رجال الأعمال والسفراء والمسؤولين والأقارب.
23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443
08:18 PM
"الحكير" يحتفل بزفاف حفيدته "العنود" بالباحة
احتفل رجل الأعمال والسياحة الشيخ عبد المحسن بن عبدالعزيز الحكير ،بزفاف حفيدته العنود بنت مساعد بن عبد المحسن الحكير على "عبدالله" نجل الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء سابقاً، وسط حضور جمع من رجال الأعمال والسفراء والمسؤولين والأقارب.