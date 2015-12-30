النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 113حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 170 خلال الـ24 ساعة الماضية

استشاري: مناعة ما بعد لقاح فيروس كورونا قد تمتد لعام

قال: إن الذين خاضوا التجربة يمتلكون المناعة وتحت المتابعة

قال استشاري العناية المركزة والإصابات والأمراض الباطنية، الدكتور صفوق العنزي: إن مناعة ما بعد لقاح فيروس كورونا قد تدوم لعام.

وأضاف "العنزي": لا أحد يعلم مدى فعالية اللقاح بالضبط؛ بسبب أن اللقاحات جديدة، والذين خاضوا التجربة حتى الآن يمتلكون المناعة وتحت المتابعة، ومعظم القول أنها تدوم سنة وبذلك تكون موسمية.

وتابع: لو حصل في نهاية العام القادم، واختفى الفيروس لن نحتاجها كموسمية، وتبقى احتياطاً لو عاد، لا سمح الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استشاري: مناعة ما بعد لقاح فيروس كورونا قد تمتد لعام
سبق

قال استشاري العناية المركزة والإصابات والأمراض الباطنية، الدكتور صفوق العنزي: إن مناعة ما بعد لقاح فيروس كورونا قد تدوم لعام.

وأضاف "العنزي": لا أحد يعلم مدى فعالية اللقاح بالضبط؛ بسبب أن اللقاحات جديدة، والذين خاضوا التجربة حتى الآن يمتلكون المناعة وتحت المتابعة، ومعظم القول أنها تدوم سنة وبذلك تكون موسمية.

وتابع: لو حصل في نهاية العام القادم، واختفى الفيروس لن نحتاجها كموسمية، وتبقى احتياطاً لو عاد، لا سمح الله.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
02:39 PM

استشاري: مناعة ما بعد لقاح فيروس كورونا قد تمتد لعام

قال: إن الذين خاضوا التجربة يمتلكون المناعة وتحت المتابعة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
3,246

قال استشاري العناية المركزة والإصابات والأمراض الباطنية، الدكتور صفوق العنزي: إن مناعة ما بعد لقاح فيروس كورونا قد تدوم لعام.

وأضاف "العنزي": لا أحد يعلم مدى فعالية اللقاح بالضبط؛ بسبب أن اللقاحات جديدة، والذين خاضوا التجربة حتى الآن يمتلكون المناعة وتحت المتابعة، ومعظم القول أنها تدوم سنة وبذلك تكون موسمية.

وتابع: لو حصل في نهاية العام القادم، واختفى الفيروس لن نحتاجها كموسمية، وتبقى احتياطاً لو عاد، لا سمح الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,967
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,783
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,231
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,446

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة