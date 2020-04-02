محافظ الخرمة يوجِّه باستمرار إغلاق الأسواق وتطبيق العقوبات

بعد عودة محال لممارسة نشاطها ووجود تجمعات بشرية للتسوُّق

وجَّه محافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف البلدية أمس بإغلاق بعض المحال التجارية التي عادت لفتح أبوابها يوم أمس، وباستمرار إغلاق الأسواق حتى إشعار آخر، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

جاء هذا بعد أن رصدت لجنة متابعة الأسواق التي شكَّلها المحافظ لمتابعة الأسواق بالخرمة خلال جولاتها اليومية عودة بعض محال الملابس والكماليات بسوق العزيزية وسوق الجوالات بالمحافظة لممارسة النشاط التجاري.

كما لاحظت اللجنة وجود تجمعات بشرية لغرض التسوُّق دون مراعاة خطورة ذلك.

وشددت بلدية محافظة الخرمة على الأسواق والمجمعات التجارية بضرورة الالتزام بقرار الإغلاق احترازيًّا لسلامة المواطن والمقيم من فيروس كورونا.