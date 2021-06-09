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وفاة وإصابة 13 شخصًا في حادث مروري على طريق "مكة - الليث"

عدة فرق إسعافية باشرت الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الليث العام

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون في حادث تصادم على طريق الساحل "مكة - الليث".

وفي التفاصيل: تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الأربعاء، بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في يلملم على طريق الساحل، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية مدعومة بفرقتين إسعافيتين من الصحة، وفور وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود حالة وفاة و١٣ إصابة، ٣ إصابات خطرة و٧ إصابات متوسطة.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الليث العام، بينما رفضت ٣ إصابات النقل.

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وفاة وإصابة 13 شخصًا في حادث مروري على طريق "مكة - الليث"
سبق

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون في حادث تصادم على طريق الساحل "مكة - الليث".

وفي التفاصيل: تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الأربعاء، بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في يلملم على طريق الساحل، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية مدعومة بفرقتين إسعافيتين من الصحة، وفور وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود حالة وفاة و١٣ إصابة، ٣ إصابات خطرة و٧ إصابات متوسطة.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الليث العام، بينما رفضت ٣ إصابات النقل.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
08:03 PM

وفاة وإصابة 13 شخصًا في حادث مروري على طريق "مكة - الليث"

عدة فرق إسعافية باشرت الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الليث العام

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,985

لقي شخص مصرعه وأصيب 13 آخرون في حادث تصادم على طريق الساحل "مكة - الليث".

وفي التفاصيل: تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، صباح اليوم الأربعاء، بلاغًا من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في يلملم على طريق الساحل، وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 4 فرق إسعافية مدعومة بفرقتين إسعافيتين من الصحة، وفور وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبين وجود حالة وفاة و١٣ إصابة، ٣ إصابات خطرة و٧ إصابات متوسطة.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى الليث العام، بينما رفضت ٣ إصابات النقل.

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