توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على جازان، عسير، الباحة، فيما تكون الفرصة مهيّأة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، وتنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية؛ تمتد إلى الرياض.
"الأرصاد": سماء غائمة على جازان وعسير والباحة ورياح سطحية بالشرقية تمتد للرياض
سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مكة والمدينة وحائل
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على جازان، عسير، الباحة، فيما تكون الفرصة مهيّأة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، وتنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية؛ تمتد إلى الرياض.
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"الأرصاد": سماء غائمة على جازان وعسير والباحة ورياح سطحية بالشرقية تمتد للرياضوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-02
02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
08:09 AM
"الأرصاد": سماء غائمة على جازان وعسير والباحة ورياح سطحية بالشرقية تمتد للرياض
سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مكة والمدينة وحائل
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً على جازان، عسير، الباحة، فيما تكون الفرصة مهيّأة لتكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، حائل، وتنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية؛ تمتد إلى الرياض.
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