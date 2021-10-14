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"ألكسندر نوفاك": سوق النفط قد تتعافى بالكامل بنهاية 2022

الطلب على النفط خلال العام الحالي سوف ينمو 6 ملايين برميل يوميًّا

يتوقع "ألكسندر نوفاك" نائب رئيس الوزراء الروسي، أن سوق النفط قد تتعافى بالكامل بحلول نهاية عام 2022؛ وفقًا لما نقلته "رويترز".

كما يرى أن الطلب على النفط خلال العام الحالي سوف ينمو 6 ملايين برميل يوميًّا؛ مشيرًا إلى أن الطلب على النفط قد يهبط في الشتاء.

بينما لا يتوقع "نوفاك" حدوث تقلبات في سوق النفط، وأشار إلى أن أسعار النفط الحالية تعكس حال السوق.

وأضاف أيضًا أن روسيا ليس لديها مشكلة في رفع إنتاج النفط، وأنها سوف تنتج 9.9 ملايين برميل يوميًّا خلال أكتوبر.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ألكسندر نوفاك": سوق النفط قد تتعافى بالكامل بنهاية 2022
سبق

يتوقع "ألكسندر نوفاك" نائب رئيس الوزراء الروسي، أن سوق النفط قد تتعافى بالكامل بحلول نهاية عام 2022؛ وفقًا لما نقلته "رويترز".

كما يرى أن الطلب على النفط خلال العام الحالي سوف ينمو 6 ملايين برميل يوميًّا؛ مشيرًا إلى أن الطلب على النفط قد يهبط في الشتاء.

بينما لا يتوقع "نوفاك" حدوث تقلبات في سوق النفط، وأشار إلى أن أسعار النفط الحالية تعكس حال السوق.

وأضاف أيضًا أن روسيا ليس لديها مشكلة في رفع إنتاج النفط، وأنها سوف تنتج 9.9 ملايين برميل يوميًّا خلال أكتوبر.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
11:14 AM

"ألكسندر نوفاك": سوق النفط قد تتعافى بالكامل بنهاية 2022

الطلب على النفط خلال العام الحالي سوف ينمو 6 ملايين برميل يوميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يتوقع "ألكسندر نوفاك" نائب رئيس الوزراء الروسي، أن سوق النفط قد تتعافى بالكامل بحلول نهاية عام 2022؛ وفقًا لما نقلته "رويترز".

كما يرى أن الطلب على النفط خلال العام الحالي سوف ينمو 6 ملايين برميل يوميًّا؛ مشيرًا إلى أن الطلب على النفط قد يهبط في الشتاء.

بينما لا يتوقع "نوفاك" حدوث تقلبات في سوق النفط، وأشار إلى أن أسعار النفط الحالية تعكس حال السوق.

وأضاف أيضًا أن روسيا ليس لديها مشكلة في رفع إنتاج النفط، وأنها سوف تنتج 9.9 ملايين برميل يوميًّا خلال أكتوبر.

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