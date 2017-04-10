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شاهد.. متسولون ينتشرون في طرقات وأسواق صبيا

يستغلون الأطفال للاستعطاف وابتزاز المبالغ المالية

انتشر متسولون غير سعوديين في طرقات وأسواق محافظة صبيا، وسط مطالبات بتشديد حملات مكافحة التسول بالمنطقة.

ويستغل المتسولون الأطفال لاستعطاف الناس وجمع مبالغ منهم، معرّضين أولئك الأطفال لحرارة الشمس.

وقالت مصادر لـ"سبق": كثير من المتسولات والمتسولين يستغلون الأودية والمباني المهجورة ومنازل في قرى للسكن ويشكلون عائلات تتوزع على المواقع، كما يتواجدون أحيانًا في غابة صبيا الواقعة بطريق جبل عكوة الشمالي.

جازان المتسولون مكافحة التسول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. متسولون ينتشرون في طرقات وأسواق صبيا
سبق

انتشر متسولون غير سعوديين في طرقات وأسواق محافظة صبيا، وسط مطالبات بتشديد حملات مكافحة التسول بالمنطقة.

ويستغل المتسولون الأطفال لاستعطاف الناس وجمع مبالغ منهم، معرّضين أولئك الأطفال لحرارة الشمس.

وقالت مصادر لـ"سبق": كثير من المتسولات والمتسولين يستغلون الأودية والمباني المهجورة ومنازل في قرى للسكن ويشكلون عائلات تتوزع على المواقع، كما يتواجدون أحيانًا في غابة صبيا الواقعة بطريق جبل عكوة الشمالي.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
05:56 PM

شاهد.. متسولون ينتشرون في طرقات وأسواق صبيا

يستغلون الأطفال للاستعطاف وابتزاز المبالغ المالية

A A A
محمد المواسي - جازان
4
1,717

انتشر متسولون غير سعوديين في طرقات وأسواق محافظة صبيا، وسط مطالبات بتشديد حملات مكافحة التسول بالمنطقة.

ويستغل المتسولون الأطفال لاستعطاف الناس وجمع مبالغ منهم، معرّضين أولئك الأطفال لحرارة الشمس.

وقالت مصادر لـ"سبق": كثير من المتسولات والمتسولين يستغلون الأودية والمباني المهجورة ومنازل في قرى للسكن ويشكلون عائلات تتوزع على المواقع، كما يتواجدون أحيانًا في غابة صبيا الواقعة بطريق جبل عكوة الشمالي.

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