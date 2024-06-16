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"الصحة" تعلن تسجيل 4267 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 136315

الكويت: شفاء 675 حالة من كورونا

ارتفاع أعداد المتعافين إلى 28206

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 675 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 28206 حالات؛ مفيدةً بأنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت: شفاء 675 حالة من كورونا
سبق

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 675 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 28206 حالات؛ مفيدةً بأنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
12:45 PM

الكويت: شفاء 675 حالة من كورونا

ارتفاع أعداد المتعافين إلى 28206

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية، 675 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 28206 حالات؛ مفيدةً بأنه تأكد تماثُل تلك الحالات للشفاء، بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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