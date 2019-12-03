النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بأمر الملك.. التمديد لـ"اليحيى" مديراً للجوازات لمدة عام

يعدّ من القيادات الأمنية البارزة في وزارة الداخلية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره الكريم بتمديد خدمة اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير عام الجوازات، لمدة عام.

ويعتبر اللواء "اليحيى" من القيادات الأمنية البارزة في وزارة الداخلية، وقد أحدث نقلة كبيرة ونوعية في قطاع الجوازات، وسبق أن عمل قائداً لمركز القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية، قبل أن يشغل وظيفته الحالية.

خادم الحرمين الشريفين اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير عام الجوازات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بأمر الملك.. التمديد لـ"اليحيى" مديراً للجوازات لمدة عام
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره الكريم بتمديد خدمة اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير عام الجوازات، لمدة عام.

ويعتبر اللواء "اليحيى" من القيادات الأمنية البارزة في وزارة الداخلية، وقد أحدث نقلة كبيرة ونوعية في قطاع الجوازات، وسبق أن عمل قائداً لمركز القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية، قبل أن يشغل وظيفته الحالية.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
04:06 PM

بأمر الملك.. التمديد لـ"اليحيى" مديراً للجوازات لمدة عام

يعدّ من القيادات الأمنية البارزة في وزارة الداخلية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
2
919

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره الكريم بتمديد خدمة اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير عام الجوازات، لمدة عام.

ويعتبر اللواء "اليحيى" من القيادات الأمنية البارزة في وزارة الداخلية، وقد أحدث نقلة كبيرة ونوعية في قطاع الجوازات، وسبق أن عمل قائداً لمركز القيادة والسيطرة في وزارة الداخلية، قبل أن يشغل وظيفته الحالية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,490
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,863
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,201
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,586

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني
مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة