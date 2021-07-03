تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ بمدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمنت أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.