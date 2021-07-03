تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ بمدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمنت أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-03
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمنت أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
03 يوليو 2021 - 23 ذو القعدة 1442
10:48 AM
تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ بمدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمنت أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً: مدينة الباحة، ومحافظات العقيق والمخواة والمندق وبلجرشي وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.