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البرتغال تقترح على الاتحاد الأوروبي إضافة السعودية إلى القائمة البيضاء للسفر وموافقة منتظرة غداً

ضمن عدة دول مقترحة أخرى منها الولايات المتحدة وألبانيا وهونغ كونغ.. اجتماع الغد في بروكسل

من المقرر أن يرفع الاتحاد الأوروبي قيود السفر المفروضة على القادمين من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في أحدث خطوة نحو العودة إلى الوضع الطبيعي رغم مخاوف من احتمال تفشي سلالات فيروس كورونا الخطيرة.

ووفق ما نقلته اليوم "الألمانية" ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الثلاثاء، أن البرتغال، التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، اقترحت إضافة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وألبانيا وهونغ كونغ ولبنان وماكاو وجمهورية مقدونيا الشمالية وصربيا وتايوان إلى ما يعرف باسم "القائمة البيضاء" التي تضم دولاً يسمح للمقيمين فيها بالسفر، غير الضروري، إلى دول أعضاء التكتل، بحسب مصدر دبلوماسي مطلع.

وقال المصدر الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن مفوضي حكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، سوف يوافقون على القائمة البيضاء الموسعة غداً الأربعاء، وذلك على افتراض عدم وجود اعتراضات.

وسوف تمنح هذه الخطوة دفعة لشركات الطيران الكبرى في الاتحاد الأوروبي، مثل: أير فرانس- كيه.إل.إم - لوفتهانزا إيه.جي، والتي تعتمد مع نظيراتها الأمريكية على الرحلات الجوية المربحة عبر المحيط الأطلسي.

وتضررت رحلات السفر الطويلة بقوة من القيود المفروضة لمكافحة الوباء.

ورغم هذه الخطوة، فلن يكون السفر عبر المحيط الأطلسي مفتوحاً بالكامل حتى ترد الولايات المتحدة بالمثل وترفع الحظر المفروض على دخول الأوروبيين إلى أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البرتغال تقترح على الاتحاد الأوروبي إضافة السعودية إلى القائمة البيضاء للسفر وموافقة منتظرة غداً
سبق

من المقرر أن يرفع الاتحاد الأوروبي قيود السفر المفروضة على القادمين من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في أحدث خطوة نحو العودة إلى الوضع الطبيعي رغم مخاوف من احتمال تفشي سلالات فيروس كورونا الخطيرة.

ووفق ما نقلته اليوم "الألمانية" ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الثلاثاء، أن البرتغال، التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، اقترحت إضافة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وألبانيا وهونغ كونغ ولبنان وماكاو وجمهورية مقدونيا الشمالية وصربيا وتايوان إلى ما يعرف باسم "القائمة البيضاء" التي تضم دولاً يسمح للمقيمين فيها بالسفر، غير الضروري، إلى دول أعضاء التكتل، بحسب مصدر دبلوماسي مطلع.

وقال المصدر الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن مفوضي حكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، سوف يوافقون على القائمة البيضاء الموسعة غداً الأربعاء، وذلك على افتراض عدم وجود اعتراضات.

وسوف تمنح هذه الخطوة دفعة لشركات الطيران الكبرى في الاتحاد الأوروبي، مثل: أير فرانس- كيه.إل.إم - لوفتهانزا إيه.جي، والتي تعتمد مع نظيراتها الأمريكية على الرحلات الجوية المربحة عبر المحيط الأطلسي.

وتضررت رحلات السفر الطويلة بقوة من القيود المفروضة لمكافحة الوباء.

ورغم هذه الخطوة، فلن يكون السفر عبر المحيط الأطلسي مفتوحاً بالكامل حتى ترد الولايات المتحدة بالمثل وترفع الحظر المفروض على دخول الأوروبيين إلى أراضيها.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
01:11 PM

البرتغال تقترح على الاتحاد الأوروبي إضافة السعودية إلى القائمة البيضاء للسفر وموافقة منتظرة غداً

ضمن عدة دول مقترحة أخرى منها الولايات المتحدة وألبانيا وهونغ كونغ.. اجتماع الغد في بروكسل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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من المقرر أن يرفع الاتحاد الأوروبي قيود السفر المفروضة على القادمين من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، في أحدث خطوة نحو العودة إلى الوضع الطبيعي رغم مخاوف من احتمال تفشي سلالات فيروس كورونا الخطيرة.

ووفق ما نقلته اليوم "الألمانية" ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الثلاثاء، أن البرتغال، التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، اقترحت إضافة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وألبانيا وهونغ كونغ ولبنان وماكاو وجمهورية مقدونيا الشمالية وصربيا وتايوان إلى ما يعرف باسم "القائمة البيضاء" التي تضم دولاً يسمح للمقيمين فيها بالسفر، غير الضروري، إلى دول أعضاء التكتل، بحسب مصدر دبلوماسي مطلع.

وقال المصدر الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن مفوضي حكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، سوف يوافقون على القائمة البيضاء الموسعة غداً الأربعاء، وذلك على افتراض عدم وجود اعتراضات.

وسوف تمنح هذه الخطوة دفعة لشركات الطيران الكبرى في الاتحاد الأوروبي، مثل: أير فرانس- كيه.إل.إم - لوفتهانزا إيه.جي، والتي تعتمد مع نظيراتها الأمريكية على الرحلات الجوية المربحة عبر المحيط الأطلسي.

وتضررت رحلات السفر الطويلة بقوة من القيود المفروضة لمكافحة الوباء.

ورغم هذه الخطوة، فلن يكون السفر عبر المحيط الأطلسي مفتوحاً بالكامل حتى ترد الولايات المتحدة بالمثل وترفع الحظر المفروض على دخول الأوروبيين إلى أراضيها.

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