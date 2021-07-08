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فريق طبي بمستشفى العارضة ينجح في استئصال أورام من رحم سيدة

بلغ حجمها 5 كيلو جرامات دون مضاعفات تُذكر

تمكّن فريق طبي بمستشفى العارضة العام، شرق منطقة جازان، من استئصال أورام ليفية تبلغ حجمها 5 كيلو جرامات، من رحم امرأة.

وذكرت صحة جازان أن المريضة حضرت لقسم الطوارئ بالمستشفى، وبعد الكشف الطبي وعمل الفحوصات اللازمة والأشعة التلفزيونية تبيّن وجود أورام ليفية كبيرة الحجم في الرحم، وتقرر إجراء عملية استئصال.

وأوضحت أن الفريق الطبي أجرى عملية جراحية للمريضة، لاستئصال الأورام البالغ حجمها 5 كيلو جرامات، بنجاح ولله الحمد، دون مضاعفات تذكر.

وكانت وزارة الصحة قد افتتحت المستشفى قبل نحو عام ونصف العام، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 45 مليونًا و500 ألف ريال، بسعة سريرية بلغت 50 سريرًا، برعاية من أمير المنطقة.


وتجاوز إجمالي ما تم استقباله من المراجعين، بحسب إحصائيات صحة جازان، الـ100 ألف مراجع.

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فريق طبي بمستشفى العارضة ينجح في استئصال أورام من رحم سيدة
سبق

تمكّن فريق طبي بمستشفى العارضة العام، شرق منطقة جازان، من استئصال أورام ليفية تبلغ حجمها 5 كيلو جرامات، من رحم امرأة.

وذكرت صحة جازان أن المريضة حضرت لقسم الطوارئ بالمستشفى، وبعد الكشف الطبي وعمل الفحوصات اللازمة والأشعة التلفزيونية تبيّن وجود أورام ليفية كبيرة الحجم في الرحم، وتقرر إجراء عملية استئصال.

وأوضحت أن الفريق الطبي أجرى عملية جراحية للمريضة، لاستئصال الأورام البالغ حجمها 5 كيلو جرامات، بنجاح ولله الحمد، دون مضاعفات تذكر.

وكانت وزارة الصحة قد افتتحت المستشفى قبل نحو عام ونصف العام، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 45 مليونًا و500 ألف ريال، بسعة سريرية بلغت 50 سريرًا، برعاية من أمير المنطقة.


وتجاوز إجمالي ما تم استقباله من المراجعين، بحسب إحصائيات صحة جازان، الـ100 ألف مراجع.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
07:31 PM

فريق طبي بمستشفى العارضة ينجح في استئصال أورام من رحم سيدة

بلغ حجمها 5 كيلو جرامات دون مضاعفات تُذكر

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قاسم الخبراني - جازان
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تمكّن فريق طبي بمستشفى العارضة العام، شرق منطقة جازان، من استئصال أورام ليفية تبلغ حجمها 5 كيلو جرامات، من رحم امرأة.

وذكرت صحة جازان أن المريضة حضرت لقسم الطوارئ بالمستشفى، وبعد الكشف الطبي وعمل الفحوصات اللازمة والأشعة التلفزيونية تبيّن وجود أورام ليفية كبيرة الحجم في الرحم، وتقرر إجراء عملية استئصال.

وأوضحت أن الفريق الطبي أجرى عملية جراحية للمريضة، لاستئصال الأورام البالغ حجمها 5 كيلو جرامات، بنجاح ولله الحمد، دون مضاعفات تذكر.

وكانت وزارة الصحة قد افتتحت المستشفى قبل نحو عام ونصف العام، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 45 مليونًا و500 ألف ريال، بسعة سريرية بلغت 50 سريرًا، برعاية من أمير المنطقة.


وتجاوز إجمالي ما تم استقباله من المراجعين، بحسب إحصائيات صحة جازان، الـ100 ألف مراجع.

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