في 24 أكتوبر الجاري.. "كلاسيكو الأرض" يجمع ريال مدريد وبرشلونة

أكدت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء أن الكلاسيكو الأول لهذا الموسم بين برشلونة وريال مدريد حامل اللقب سيقام بعد ظهر السبت 24 من أكتوبر الجاري وتحديداً الساعة 16:00 بتوقيت إسبانيا، ضمن الجولة السابعة على ملعب كامب نو.

وسيقام كلاسيكو قطبي الكرة الإسبانية بعد أيام قليلة من بداية كل منهما لموسمه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب برشلونة مع ضيفه فيرينسفاروش المجري الثلاثاء المقبل، فيما يستضيف ريال مدريد شاختار دانييتسك الأوكراني في اليوم التالي.