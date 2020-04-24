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وكالة شؤون المسجد النبوي تكشف خطتها التشغيلية لرمضان

مع استمرار إجراءات تعليق حضور الزوار والمصلين والمعتكفين

كشفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عن الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ، مع استمرار الإجراءات الاحترازية بتعليق حضور الزوار والمصلين والمعتكفين خلال رمضان للمسجد النبوي، واستمرار التعقيم وفحص جميع العاملين وذوي الجنائز عند دخولهم المسجد.

وستقام صلاة التراويح والقيام في المسجد النبوي إسوة بالفروض، وستكون صلاة التراويح خمس تسليمات بدلًا من عشر، ويكون للإمام الأول ثلاث تسليمات، والإمام الثاني تسليمتان مع الشفع والوتر، وستكمل تلاوة "الآيات" في صلاة القيام، وسيكون ختم القرآن في ليلة 29 في صلاة القيام "التهجد"، وذلك سيكون لهذا العام فقط.

وستتزامن القراءة في صلاتَي التراويح والقيام بشكلٍ يومي في المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما جرى إعلان ترتيب الأئمة لصلاة التراويح والقيام "التهجد" وصلوات الفروض والخطب، عبر منصات الوكالة الإعلامية الجديدة "تويتر - وسناب – وإنستجرام"، وستستمر الدروس العلمية وحلقات القرآن الكريم والسنة النبوية والخدمات التوجيهية والثقافية والتدريبية عن بُعد، عبر المنصات الإلكترونية.

وسيتم العمل بمبادرة "سفرة إفطارك لخير مدينتك" التي من خلالها ستحال جميع سفر إفطار الصائمين التي كانت بالمسجد النبوي، إلى مبادرة خير المدينة تحت إشراف إمارة المنطقة، وستستمر الطاقة التشغيلية في المسجد النبوي عند الحد الأدنى، ويستمر تعليق الحضور للموظفين والعاملين إلا لمن تقتضي الضرورة حضورهم، كما أن أعمال التشغيل والصيانة ستكون مستمرة حسب الأهمية ووفق الإجراءات الاحترازية.

وصنفت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الخطة التشغيلية على أربعة تصورات، وسمّتها : "الوضع الحالي، والتشغيل الجزئي، والتشغيل النسبي، والتشغيل الكامل"، ورتبت جميع الإجراءات والمتطلبات لكل نوع من أنواع التشغيل، وهي على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات ولاة الأمر وتوصيات اللجان المتخصصة وإجراءات الجهات المعنية، ليتمتع المسجد النبوي بالمرونة في التشغيل حسب التعليمات الصادرة.

فيروس كورونا الجديد المسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وكالة شؤون المسجد النبوي تكشف خطتها التشغيلية لرمضان
سبق

كشفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عن الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ، مع استمرار الإجراءات الاحترازية بتعليق حضور الزوار والمصلين والمعتكفين خلال رمضان للمسجد النبوي، واستمرار التعقيم وفحص جميع العاملين وذوي الجنائز عند دخولهم المسجد.

وستقام صلاة التراويح والقيام في المسجد النبوي إسوة بالفروض، وستكون صلاة التراويح خمس تسليمات بدلًا من عشر، ويكون للإمام الأول ثلاث تسليمات، والإمام الثاني تسليمتان مع الشفع والوتر، وستكمل تلاوة "الآيات" في صلاة القيام، وسيكون ختم القرآن في ليلة 29 في صلاة القيام "التهجد"، وذلك سيكون لهذا العام فقط.

وستتزامن القراءة في صلاتَي التراويح والقيام بشكلٍ يومي في المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما جرى إعلان ترتيب الأئمة لصلاة التراويح والقيام "التهجد" وصلوات الفروض والخطب، عبر منصات الوكالة الإعلامية الجديدة "تويتر - وسناب – وإنستجرام"، وستستمر الدروس العلمية وحلقات القرآن الكريم والسنة النبوية والخدمات التوجيهية والثقافية والتدريبية عن بُعد، عبر المنصات الإلكترونية.

وسيتم العمل بمبادرة "سفرة إفطارك لخير مدينتك" التي من خلالها ستحال جميع سفر إفطار الصائمين التي كانت بالمسجد النبوي، إلى مبادرة خير المدينة تحت إشراف إمارة المنطقة، وستستمر الطاقة التشغيلية في المسجد النبوي عند الحد الأدنى، ويستمر تعليق الحضور للموظفين والعاملين إلا لمن تقتضي الضرورة حضورهم، كما أن أعمال التشغيل والصيانة ستكون مستمرة حسب الأهمية ووفق الإجراءات الاحترازية.

وصنفت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الخطة التشغيلية على أربعة تصورات، وسمّتها : "الوضع الحالي، والتشغيل الجزئي، والتشغيل النسبي، والتشغيل الكامل"، ورتبت جميع الإجراءات والمتطلبات لكل نوع من أنواع التشغيل، وهي على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات ولاة الأمر وتوصيات اللجان المتخصصة وإجراءات الجهات المعنية، ليتمتع المسجد النبوي بالمرونة في التشغيل حسب التعليمات الصادرة.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
05:07 PM

وكالة شؤون المسجد النبوي تكشف خطتها التشغيلية لرمضان

مع استمرار إجراءات تعليق حضور الزوار والمصلين والمعتكفين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، عن الخطة التشغيلية لشهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ، مع استمرار الإجراءات الاحترازية بتعليق حضور الزوار والمصلين والمعتكفين خلال رمضان للمسجد النبوي، واستمرار التعقيم وفحص جميع العاملين وذوي الجنائز عند دخولهم المسجد.

وستقام صلاة التراويح والقيام في المسجد النبوي إسوة بالفروض، وستكون صلاة التراويح خمس تسليمات بدلًا من عشر، ويكون للإمام الأول ثلاث تسليمات، والإمام الثاني تسليمتان مع الشفع والوتر، وستكمل تلاوة "الآيات" في صلاة القيام، وسيكون ختم القرآن في ليلة 29 في صلاة القيام "التهجد"، وذلك سيكون لهذا العام فقط.

وستتزامن القراءة في صلاتَي التراويح والقيام بشكلٍ يومي في المسجد الحرام والمسجد النبوي، كما جرى إعلان ترتيب الأئمة لصلاة التراويح والقيام "التهجد" وصلوات الفروض والخطب، عبر منصات الوكالة الإعلامية الجديدة "تويتر - وسناب – وإنستجرام"، وستستمر الدروس العلمية وحلقات القرآن الكريم والسنة النبوية والخدمات التوجيهية والثقافية والتدريبية عن بُعد، عبر المنصات الإلكترونية.

وسيتم العمل بمبادرة "سفرة إفطارك لخير مدينتك" التي من خلالها ستحال جميع سفر إفطار الصائمين التي كانت بالمسجد النبوي، إلى مبادرة خير المدينة تحت إشراف إمارة المنطقة، وستستمر الطاقة التشغيلية في المسجد النبوي عند الحد الأدنى، ويستمر تعليق الحضور للموظفين والعاملين إلا لمن تقتضي الضرورة حضورهم، كما أن أعمال التشغيل والصيانة ستكون مستمرة حسب الأهمية ووفق الإجراءات الاحترازية.

وصنفت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الخطة التشغيلية على أربعة تصورات، وسمّتها : "الوضع الحالي، والتشغيل الجزئي، والتشغيل النسبي، والتشغيل الكامل"، ورتبت جميع الإجراءات والمتطلبات لكل نوع من أنواع التشغيل، وهي على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات ولاة الأمر وتوصيات اللجان المتخصصة وإجراءات الجهات المعنية، ليتمتع المسجد النبوي بالمرونة في التشغيل حسب التعليمات الصادرة.

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