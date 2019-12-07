النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لأول مرة.. "محمد" بين الأسماء الأكثر شعبية في أمريكا

وفق بيانات 600 ألف شخص بشأن أسماء أطفالهم

للمرة الأولى، وصل اسم "محمد" إلى قائمة أكثر 10 أسماء شعبية بين الأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكر موقع "بيبي سنتر" المختص بالأطفال وتربيتهم.

وتقدم اسم "محمد" 4 مراكز على قائمة الموقع منذ العام الماضي، ليصل إلى المركز العاشر.

وقد أحرز تقدماً كبيراً على مدار السنوات الماضية، إذ وصل إلى قائمة أكثر 100 اسم انتشاراً عام 2013.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضح "بيبي سنتر"، أنه جمع بيانات من 600 ألف شخص بشأن أسماء أطفالهم خلال عام 2019، كما احتسب طرق الكتابة المختلفة للاسم الواحد، تحت نفس الاسم.

أما المركز الأول في أسماء الأولاد فكان من نصيب "ليام"، فيما احتل اسم "صوفيا" المركز الأول لدى البنات.

وتصنف إدارة الضمان الاجتماعي أسماء الأطفال الأكثر شعبية باستخدام سجلات جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، لكنها تتعامل مع كل طريقة كتابة مختلفة كاسم منفصل حتى وإن كانت للاسم نفسه.

محمد أكثر 10 أسماء شعبية بين الأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة

الرئيسية/ محطات

اعلان
لأول مرة.. "محمد" بين الأسماء الأكثر شعبية في أمريكا
سبق

للمرة الأولى، وصل اسم "محمد" إلى قائمة أكثر 10 أسماء شعبية بين الأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكر موقع "بيبي سنتر" المختص بالأطفال وتربيتهم.

وتقدم اسم "محمد" 4 مراكز على قائمة الموقع منذ العام الماضي، ليصل إلى المركز العاشر.

وقد أحرز تقدماً كبيراً على مدار السنوات الماضية، إذ وصل إلى قائمة أكثر 100 اسم انتشاراً عام 2013.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضح "بيبي سنتر"، أنه جمع بيانات من 600 ألف شخص بشأن أسماء أطفالهم خلال عام 2019، كما احتسب طرق الكتابة المختلفة للاسم الواحد، تحت نفس الاسم.

أما المركز الأول في أسماء الأولاد فكان من نصيب "ليام"، فيما احتل اسم "صوفيا" المركز الأول لدى البنات.

وتصنف إدارة الضمان الاجتماعي أسماء الأطفال الأكثر شعبية باستخدام سجلات جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، لكنها تتعامل مع كل طريقة كتابة مختلفة كاسم منفصل حتى وإن كانت للاسم نفسه.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
02:47 PM

لأول مرة.. "محمد" بين الأسماء الأكثر شعبية في أمريكا

وفق بيانات 600 ألف شخص بشأن أسماء أطفالهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,898

للمرة الأولى، وصل اسم "محمد" إلى قائمة أكثر 10 أسماء شعبية بين الأطفال حديثي الولادة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكر موقع "بيبي سنتر" المختص بالأطفال وتربيتهم.

وتقدم اسم "محمد" 4 مراكز على قائمة الموقع منذ العام الماضي، ليصل إلى المركز العاشر.

وقد أحرز تقدماً كبيراً على مدار السنوات الماضية، إذ وصل إلى قائمة أكثر 100 اسم انتشاراً عام 2013.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضح "بيبي سنتر"، أنه جمع بيانات من 600 ألف شخص بشأن أسماء أطفالهم خلال عام 2019، كما احتسب طرق الكتابة المختلفة للاسم الواحد، تحت نفس الاسم.

أما المركز الأول في أسماء الأولاد فكان من نصيب "ليام"، فيما احتل اسم "صوفيا" المركز الأول لدى البنات.

وتصنف إدارة الضمان الاجتماعي أسماء الأطفال الأكثر شعبية باستخدام سجلات جميع الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، لكنها تتعامل مع كل طريقة كتابة مختلفة كاسم منفصل حتى وإن كانت للاسم نفسه.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,718
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,966
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,303
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,719

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة