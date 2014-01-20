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٢٠٠ مستفيد من الدفعة الأولى لمبادرة "الأمن السيبراني" لتدريب الطلبة والموظفين

تشمل عدة مواضيع منها "أنظمة التشغيل وشبكات الحاسب والاختراق الأخلاقي"

تعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على تنفيذ الدفعة الأولى من الدورات التدريبية لطلبة الجامعات وموظفي الجهات الحكومية والحيوية المعنية ضمن مبادرة التدريب في الأمن السيبراني CyberPro التي تستهدف تدريب 800 متخصص في مجال الأمن السيبراني خلال العام الأول، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.

وقد أنهت الهيئة الدفعة الأولى من تدريب موظفي الجهات الحكومية والحيوية بدورتين للمستوى المتوسط استمرتا لمدة أربعة أسابيع واستفاد منهما 50 متدربًا من موظفي الجهات الحكومية والحيوية.

وتناولت الدورتان عددًا من المواضيع التي تشمل الأمن السيبراني لأنظمة التشغيل وشبكات الحاسب والاختراق الأخلاقي.

وتواصل "الهيئة" تنفيذ الدفعة الأولى من الدورات التدريبية المخصصة لطلبة الجامعات والكليات حديثي التخرج لتهيئتهم للالتحاق بسوق العمل في مجالات الأمن السيبراني، حيث يستفيد من هذه الدورات التي تمتد لأربعة أسابيع 150 طالباً وطالبة في مدن الرياض وجدة والدمام.

وتسعى "الهيئة"، خلال العام الحالي، إلى تدريب 800 مواطن ومواطنة من العاملين أو المقبلين على العمل في مجال الأمن السيبراني، من طلبة الجامعات والكليات وموظفي الجهات الحكومية والحيوية المعنية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن عدة مبادرات أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لبناء الكوادر الوطنية في هذا المجال لسد الاحتياج الذي يتطلبه سوق العمل الحكومي والخاص؛ بهدف حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، من أجل حماية الفضاء السيبراني للمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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٢٠٠ مستفيد من الدفعة الأولى لمبادرة "الأمن السيبراني" لتدريب الطلبة والموظفين
سبق

تعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على تنفيذ الدفعة الأولى من الدورات التدريبية لطلبة الجامعات وموظفي الجهات الحكومية والحيوية المعنية ضمن مبادرة التدريب في الأمن السيبراني CyberPro التي تستهدف تدريب 800 متخصص في مجال الأمن السيبراني خلال العام الأول، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.

وقد أنهت الهيئة الدفعة الأولى من تدريب موظفي الجهات الحكومية والحيوية بدورتين للمستوى المتوسط استمرتا لمدة أربعة أسابيع واستفاد منهما 50 متدربًا من موظفي الجهات الحكومية والحيوية.

وتناولت الدورتان عددًا من المواضيع التي تشمل الأمن السيبراني لأنظمة التشغيل وشبكات الحاسب والاختراق الأخلاقي.

وتواصل "الهيئة" تنفيذ الدفعة الأولى من الدورات التدريبية المخصصة لطلبة الجامعات والكليات حديثي التخرج لتهيئتهم للالتحاق بسوق العمل في مجالات الأمن السيبراني، حيث يستفيد من هذه الدورات التي تمتد لأربعة أسابيع 150 طالباً وطالبة في مدن الرياض وجدة والدمام.

وتسعى "الهيئة"، خلال العام الحالي، إلى تدريب 800 مواطن ومواطنة من العاملين أو المقبلين على العمل في مجال الأمن السيبراني، من طلبة الجامعات والكليات وموظفي الجهات الحكومية والحيوية المعنية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن عدة مبادرات أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لبناء الكوادر الوطنية في هذا المجال لسد الاحتياج الذي يتطلبه سوق العمل الحكومي والخاص؛ بهدف حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، من أجل حماية الفضاء السيبراني للمملكة.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
02:30 PM

٢٠٠ مستفيد من الدفعة الأولى لمبادرة "الأمن السيبراني" لتدريب الطلبة والموظفين

تشمل عدة مواضيع منها "أنظمة التشغيل وشبكات الحاسب والاختراق الأخلاقي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعمل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على تنفيذ الدفعة الأولى من الدورات التدريبية لطلبة الجامعات وموظفي الجهات الحكومية والحيوية المعنية ضمن مبادرة التدريب في الأمن السيبراني CyberPro التي تستهدف تدريب 800 متخصص في مجال الأمن السيبراني خلال العام الأول، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.

وقد أنهت الهيئة الدفعة الأولى من تدريب موظفي الجهات الحكومية والحيوية بدورتين للمستوى المتوسط استمرتا لمدة أربعة أسابيع واستفاد منهما 50 متدربًا من موظفي الجهات الحكومية والحيوية.

وتناولت الدورتان عددًا من المواضيع التي تشمل الأمن السيبراني لأنظمة التشغيل وشبكات الحاسب والاختراق الأخلاقي.

وتواصل "الهيئة" تنفيذ الدفعة الأولى من الدورات التدريبية المخصصة لطلبة الجامعات والكليات حديثي التخرج لتهيئتهم للالتحاق بسوق العمل في مجالات الأمن السيبراني، حيث يستفيد من هذه الدورات التي تمتد لأربعة أسابيع 150 طالباً وطالبة في مدن الرياض وجدة والدمام.

وتسعى "الهيئة"، خلال العام الحالي، إلى تدريب 800 مواطن ومواطنة من العاملين أو المقبلين على العمل في مجال الأمن السيبراني، من طلبة الجامعات والكليات وموظفي الجهات الحكومية والحيوية المعنية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن عدة مبادرات أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لبناء الكوادر الوطنية في هذا المجال لسد الاحتياج الذي يتطلبه سوق العمل الحكومي والخاص؛ بهدف حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، من أجل حماية الفضاء السيبراني للمملكة.

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