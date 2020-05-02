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تنظمه غرفة الرياض.. لقاء تعريفي بمركز الاستجابة في التصدى لأزمة كورونا

إنشاؤه يؤكد على الاهتمام الكبير بقطاع المستثمرين وتوفير بيئة الأعمال الجاذبة

تنظم غرفة الرياض، ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية مساء الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٠ لقاءً عن بعد للتعريف بمركز الاستجابة لأزمة كورونا (MCRC)، والذي يعد أحد مبادرات وزارة الاستثمار للتصدي لآثار الجائحة في بيئة الأعمال.

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة محمد الساير أن اللقاء سيتحدث فيه إبراهيم صالح السويل وكيل الخدمات واستشارات المستثمرين والمشرف على المركز بوزارة الاستثمار، حيث يسلط الضوء على الدور الذي يقوم به المركز في مجال التواصل مع المستثمرين بالمملكة لضمان استمرار أعمالهم ومساعدتهم في التصدي للتحديات التى تواجههم.

وأشاد الساير بالدور الذي تقوم به الوزارة في مجال تهيئة بيئة الأعمال وحرصها على نشر الوعى وتوجيه الإرشادات للمستثمرين لطرق التعامل مع أزمة كورونا والتواصل مع كافة الجهات الحكومية لحل ما يواجههم من تحديات، مؤكدًا أن إنشاء المركز يؤكد ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بقطاع المستثمرين وسعيها إلى حل مشاكلهم وتوفير بيئة الأعمال الجاذبة.

فيروس كورونا الجديد غرفة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنظمه غرفة الرياض.. لقاء تعريفي بمركز الاستجابة في التصدى لأزمة كورونا
سبق

تنظم غرفة الرياض، ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية مساء الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٠ لقاءً عن بعد للتعريف بمركز الاستجابة لأزمة كورونا (MCRC)، والذي يعد أحد مبادرات وزارة الاستثمار للتصدي لآثار الجائحة في بيئة الأعمال.

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة محمد الساير أن اللقاء سيتحدث فيه إبراهيم صالح السويل وكيل الخدمات واستشارات المستثمرين والمشرف على المركز بوزارة الاستثمار، حيث يسلط الضوء على الدور الذي يقوم به المركز في مجال التواصل مع المستثمرين بالمملكة لضمان استمرار أعمالهم ومساعدتهم في التصدي للتحديات التى تواجههم.

وأشاد الساير بالدور الذي تقوم به الوزارة في مجال تهيئة بيئة الأعمال وحرصها على نشر الوعى وتوجيه الإرشادات للمستثمرين لطرق التعامل مع أزمة كورونا والتواصل مع كافة الجهات الحكومية لحل ما يواجههم من تحديات، مؤكدًا أن إنشاء المركز يؤكد ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بقطاع المستثمرين وسعيها إلى حل مشاكلهم وتوفير بيئة الأعمال الجاذبة.

02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
08:16 PM

تنظمه غرفة الرياض.. لقاء تعريفي بمركز الاستجابة في التصدى لأزمة كورونا

إنشاؤه يؤكد على الاهتمام الكبير بقطاع المستثمرين وتوفير بيئة الأعمال الجاذبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم غرفة الرياض، ممثلة في لجنة الاستثمار والأوراق المالية مساء الثلاثاء ٥ مايو ٢٠٢٠ لقاءً عن بعد للتعريف بمركز الاستجابة لأزمة كورونا (MCRC)، والذي يعد أحد مبادرات وزارة الاستثمار للتصدي لآثار الجائحة في بيئة الأعمال.

وأوضح عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة محمد الساير أن اللقاء سيتحدث فيه إبراهيم صالح السويل وكيل الخدمات واستشارات المستثمرين والمشرف على المركز بوزارة الاستثمار، حيث يسلط الضوء على الدور الذي يقوم به المركز في مجال التواصل مع المستثمرين بالمملكة لضمان استمرار أعمالهم ومساعدتهم في التصدي للتحديات التى تواجههم.

وأشاد الساير بالدور الذي تقوم به الوزارة في مجال تهيئة بيئة الأعمال وحرصها على نشر الوعى وتوجيه الإرشادات للمستثمرين لطرق التعامل مع أزمة كورونا والتواصل مع كافة الجهات الحكومية لحل ما يواجههم من تحديات، مؤكدًا أن إنشاء المركز يؤكد ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بقطاع المستثمرين وسعيها إلى حل مشاكلهم وتوفير بيئة الأعمال الجاذبة.

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