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النصر والتعاون يستعدان للسوبر بمناورة وتدريبات تكتيكية

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته الميدانية، استعدادًا لملاقاة التعاون مساء السبت المقبل، على كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر في جدة.


وبدأت الحصة التدريبية باجتماع فني للمدرب فيتوريا مع اللاعبين، تلاه تدريبات لياقية وجري حول الملعب.


وأخضع فيتوريا اللاعبين لعدد من التمارين التكتيكية المتنوعة، إلى جانب مناورة بين اللاعبين.


في المقابل، واصل فريق التعاون تحضيراته بقيادة المدرب عبدالله عسيري.


وبدأت التدريبات بالتسخين، ثم ادى اللاعبون تدريب من لمسة واحدة قبل أن تختتم التدريبات بمناورة.


هذا ووصلت بعثة الفريق الأول إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

جدة كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر كأس السوبر النصر التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر والتعاون يستعدان للسوبر بمناورة وتدريبات تكتيكية
سبق

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته الميدانية، استعدادًا لملاقاة التعاون مساء السبت المقبل، على كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر في جدة.


وبدأت الحصة التدريبية باجتماع فني للمدرب فيتوريا مع اللاعبين، تلاه تدريبات لياقية وجري حول الملعب.


وأخضع فيتوريا اللاعبين لعدد من التمارين التكتيكية المتنوعة، إلى جانب مناورة بين اللاعبين.


في المقابل، واصل فريق التعاون تحضيراته بقيادة المدرب عبدالله عسيري.


وبدأت التدريبات بالتسخين، ثم ادى اللاعبون تدريب من لمسة واحدة قبل أن تختتم التدريبات بمناورة.


هذا ووصلت بعثة الفريق الأول إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
12:44 AM

النصر والتعاون يستعدان للسوبر بمناورة وتدريبات تكتيكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,341

واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر تحضيراته الميدانية، استعدادًا لملاقاة التعاون مساء السبت المقبل، على كأس الهيئة العامة للرياضة لبطل السوبر في جدة.


وبدأت الحصة التدريبية باجتماع فني للمدرب فيتوريا مع اللاعبين، تلاه تدريبات لياقية وجري حول الملعب.


وأخضع فيتوريا اللاعبين لعدد من التمارين التكتيكية المتنوعة، إلى جانب مناورة بين اللاعبين.


في المقابل، واصل فريق التعاون تحضيراته بقيادة المدرب عبدالله عسيري.


وبدأت التدريبات بالتسخين، ثم ادى اللاعبون تدريب من لمسة واحدة قبل أن تختتم التدريبات بمناورة.


هذا ووصلت بعثة الفريق الأول إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.

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