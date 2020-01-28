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"أرامكو للتجارة" تنضم لمنصة "فاكت" النفطية لسلسلة الكتل

بقيمة 5 ملايين دولار.. متخصصة في معالجة تعاملات ما بعد البيع

قالت منصة "فاكت"، اليوم الثلاثاء: إن شركة "أرامكو" لمشاريع الطاقة اشترت أسهماً جديدة بقيمة خمسة ملايين دولار في منصة التداول "فاكت" القائمة على تكنولوجيا سلسلة الكتل.

وأضافت "فاكت" أن شركة "أرامكو" لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة)، وهي إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، ستستخدم المنصة.

ووفق "رويترز"، فالمنصة متخصصة في معالجة تعاملات ما بعد البيع وتركز منذ بدء عملها في أواخر عام 2018 على درجات النفط الخام الرئيسية لبحر الشمال والتي تستخدم لتحديد خام القياس برنت المؤرخ.

ومن بين مؤسسي هذه المنصة شركات نفط عالمية مثل بي.بي وإكوينور وشل وشركات التجارة المستقلة جانفور وكوتش سبلي آند تريدنج وميركوريا وبنوك مثل إيه.بي.إن أمرو وآي.إن.جي وسوسيتيه جنرال.

شركة أرامكو أرامكو للتجارة منصة فاكت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو للتجارة" تنضم لمنصة "فاكت" النفطية لسلسلة الكتل
سبق

قالت منصة "فاكت"، اليوم الثلاثاء: إن شركة "أرامكو" لمشاريع الطاقة اشترت أسهماً جديدة بقيمة خمسة ملايين دولار في منصة التداول "فاكت" القائمة على تكنولوجيا سلسلة الكتل.

وأضافت "فاكت" أن شركة "أرامكو" لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة)، وهي إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، ستستخدم المنصة.

ووفق "رويترز"، فالمنصة متخصصة في معالجة تعاملات ما بعد البيع وتركز منذ بدء عملها في أواخر عام 2018 على درجات النفط الخام الرئيسية لبحر الشمال والتي تستخدم لتحديد خام القياس برنت المؤرخ.

ومن بين مؤسسي هذه المنصة شركات نفط عالمية مثل بي.بي وإكوينور وشل وشركات التجارة المستقلة جانفور وكوتش سبلي آند تريدنج وميركوريا وبنوك مثل إيه.بي.إن أمرو وآي.إن.جي وسوسيتيه جنرال.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
02:33 PM

"أرامكو للتجارة" تنضم لمنصة "فاكت" النفطية لسلسلة الكتل

بقيمة 5 ملايين دولار.. متخصصة في معالجة تعاملات ما بعد البيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت منصة "فاكت"، اليوم الثلاثاء: إن شركة "أرامكو" لمشاريع الطاقة اشترت أسهماً جديدة بقيمة خمسة ملايين دولار في منصة التداول "فاكت" القائمة على تكنولوجيا سلسلة الكتل.

وأضافت "فاكت" أن شركة "أرامكو" لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة)، وهي إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، ستستخدم المنصة.

ووفق "رويترز"، فالمنصة متخصصة في معالجة تعاملات ما بعد البيع وتركز منذ بدء عملها في أواخر عام 2018 على درجات النفط الخام الرئيسية لبحر الشمال والتي تستخدم لتحديد خام القياس برنت المؤرخ.

ومن بين مؤسسي هذه المنصة شركات نفط عالمية مثل بي.بي وإكوينور وشل وشركات التجارة المستقلة جانفور وكوتش سبلي آند تريدنج وميركوريا وبنوك مثل إيه.بي.إن أمرو وآي.إن.جي وسوسيتيه جنرال.

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