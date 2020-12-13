قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض.. هل تعم الفوضى المدن الأمريكية؟

حشود غاضبة وخطاب ناري يلهب مشاعر المتظاهرين بأن الانتخابات سرقت

هل تعم الفوضى المدن الأمريكية مع اقتراب مغادرة الرئيس ترامب البيت الأبيض بانتهاء ولايته؟ سؤال مهم مطروح مع رفض "ترامب" الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية وإصراره على أن الانتخابات مزورة وتم سرقة انتصاره؟

بالأمس خرجت تظاهرات عنيفة مؤيدة لترامب، وسمع إطلاق نار ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين، وطُعن أربعة أشخاص وأصيب خامس بطلق ناري خلال مسيرات في مدن أمريكية كبرى خرجت لتأييد مزاعم الرئيس دونالد ترامب بوقوع تزوير في انتخابات الرئاسة.

شرطة ولاية واشنطن قالت في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من يوم السبت إن إطلاق نار وقع بعد اشتباكات بالقرب من مبنى الكابيتول في أولمبيا، وإن أحد المشتبه بهم قد تم اعتقاله، حسب "بي بي سي".

وقال رئيس قسم الاتصالات في دائرة الإطفاء والطوارئ، دوغ بوكانان، لوكالة فرانس برس إن أربعة أشخاص تعرضوا للطعن ونقلوا الآن إلى المستشفى "بجروح خطيرة". وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن 23 اعتقلوا طوال اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن .

وشهد يوم أمس أجواء احتفالية، حيث ملأ الآلاف من المتظاهرين ذوي القبعات الحمراء شوارع واشنطن لدعم الرئيس، ولم يردعهم رفض المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة لما قد يكون فرصته الأخيرة لإلغاء النتائج.

ووقعت أحداث مماثلة في أولمبيا وأتلانتا وسانت بول، مينيسوتا، وكذلك في مدن أصغر في نبراسكا وألاباما وأماكن أخرى.

وقال المتظاهرون في مسيرة العاصمة، وكانت أصغر بشكل ملحوظ من مظاهرة مماثلة الشهر الماضي، لوكالة فرانس برس إنهم "ثابتون في دعمهم للرئيس".

ديل كويك، المنتظم في التجمعات السياسية لترامب، قال وهو يلوح بعلم يدافع عن حقوق السلاح: "أعتقد أن هناك ظلمًا كبيرًا يلحق بالشعب الأمريكي".

ورغم تأكيد نتائج الانتخابات من قبل مسؤولي الانتخابات بالولاية، العديد منهم جمهوري، والقضاة في عدة ولايات رئيسية، إلا أن المتظاهرين المؤيدين لترامب وجدوا تفسيراتهم الخاصة لنتيجة الانتخابات.

متظاهرون مؤيدون لترامب يشيرون إلى "تدخل أجنبي"، بينما أشار البعض الآخر إلى البرامج التي زُعم أنها أدت إلى محو ملايين الأصوات للرئيس، ولكن ليس تلك الخاصة بالمرشحين الجمهوريين الآخرين في نفس بطاقات الاقتراع.

مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، الذي عفا عنه الرئيس مؤخرًا بعد أن اعترف بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات عام 2016 خاطب المتظاهرين داعماً مزاعم ترامب بأن الانتخابات "مسروقة".

ترامب، في تحدٍ صارخ للنتيجة الواضحة والتقاليد الأمريكية، رفض الإقرار بهزيمته أمام بايدن.

وكتب على تويتر في وقت مبكر من يوم السبت "واو! الآلاف من الناس يتجمعون في واشنطن العاصمة لوقف السرقة". "لم أكن أعرف عن هذا، لكنني سأراهم!".

وأقلعت مروحيته من البيت الأبيض ومرت فوق الحشد، كثير منهم يغنون النشيد الوطني للولايات المتحدة، بينما كان ترامب يتجه إلى نيويورك لحضور مباراة كرة القدم السنوية بين الجيش والبحرية.

وكان من بين المتظاهرين أعضاء الجماعة اليمينية المتطرفة "براود بويز"، وظهروا بملابسهم المميزة باللونين الأسود والأصفر، وبعضهم يرتدون سترات واقية من الرصاص.