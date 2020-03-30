"الربيعة": 210 آلاف شخص استخدموا "موعد" لمعرفة أعراض كورونا

دعا الجميع إلى التفاعل معه لضمان سلامتهم واكتشاف الحالات مبكرًا

استعرض وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ثمار إطلاق النسخة المحدثة من تطبيق "موعد"، كاشفًا أن أكثر من 210 آلاف شخص استخدمه للتعرف على أعراض كورونا مما ساهم في اكتشاف 20 حالة إيجابية.

وقال "الربيعة" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم : النسخة المحدثة من تطبيق "موعد" تتضمن آلية لمعرفة الأعراض التي تصيب الشخص إذا كان لديه شك الإصابة بفيروس كورونا، وفي حال كانت الأعراض مشابهة ومقاربة للفيروس يتم التواصل من قبل المختصين بوزارة الصحة لضمان سلامته والتأكد من عدم انتشار الفيروس حوله.

ودعا الجميع إلى استخدام التطبيق والتفاعل معه لضمان سلامتهم واكتشاف الحالات في مراحلها الأولى لضمان تقديم الخدمات الطبية المناسبة وضمان سلامة المحيطين به من أهله من انتقال العدوى لهم.

وأضاف "الربيعة ": المملكة مهتمة جدًا بعملية التقصي للفيروس منذ بداياته فهي تقوم بعمل فحوصات، فهي تعد من أكثر 10 دول قامت بفحوصات بالنسبة لكل مليون شخص.