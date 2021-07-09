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"مطورون" تعقد لقاءً تعريفياً بمشروع تمهير للجمعيات الناشئة

في إطار الارتقاء بالعمل الخيري في تطوير القيادات والكوادر

عقدت جمعية "مطورون" اللقاء التعريفي بمشروع تمهير عبر منصة "تيمز"، مساء الأربعاء الموافق 1442/11/27هـ، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس حازم الحازمي؛ والمدير التنفيذي العباس عبدالفتاح؛ وعدد من ممثلي الجمعيات الناشئة بمنطقة جازان.

في بداية اللقاء، رحب المهندس الحازمي؛ بالمشاركين في برنامج تمهير، وقال: جمعية "مطورون" تسعى للارتقاء بالعمل الخيري في تطوير القيادات والكوادر بما يتوافق مع رؤية 2030.

وأضاف: مشروع تمهير يهدف إلى تعزيز ثقافة ومهارات الملتحقين حديثاً بالعمل الخيري لتحقيق الأداء الفعّال في إدارة أعمالهم وبرامحهم.

من جهته، قال عبدالفتاح: شهد هذا اللقاء استعراض الملف التعريفي بالمشروع وأهدافه ومحاوره ومتطلباته.

وأشار إلى الاتفاق على أن تبدأ المرحلة الأولى بإبرام الاتفاقيات وإنهاء توقيعات وثائق الالتزام بالمشروع.

وأضاف: تمّ الاتفاق على: إطلاق المشروع بعد عيد الأضحى مباشرة، دورية فعاليات المشروع يوم السبت كل أسبوعين، مدة كل لقاء أربع ساعات، تنوّع المشاركين ما بين أعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين، تحديد عدد المشاركين من كل جمعية، وانضمام جميع المستفيدين إلى مجموعة تواصل مهنية في المشروع.

وتقرر كذلك إضافة فعاليتين ضمن المشروع؛ للحاجة الماسة إلى صناعة المبادرات، والتدريب على منصات المنح.

وتمّ الاتفاق على توفير مقاعد للجنسين، حسب الاحتياج لدى كل جمعية.

جديرٌ بالذكر أن مشروع تمهير يعد أحد مشاريع الخطة التنفيذية لـ "مطورون" لعام 2021 الذي يُعنى بتطوير الملتحقين حديثاً بالقطاع الخيري تثقيفاً بأدبيات العمل الخيري وأخلاقياته، وتدريباً على المهارات الأساسية، وتعريفاً بنظام الجمعيات واللوائح ذات الصلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مطورون" تعقد لقاءً تعريفياً بمشروع تمهير للجمعيات الناشئة
سبق

عقدت جمعية "مطورون" اللقاء التعريفي بمشروع تمهير عبر منصة "تيمز"، مساء الأربعاء الموافق 1442/11/27هـ، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس حازم الحازمي؛ والمدير التنفيذي العباس عبدالفتاح؛ وعدد من ممثلي الجمعيات الناشئة بمنطقة جازان.

في بداية اللقاء، رحب المهندس الحازمي؛ بالمشاركين في برنامج تمهير، وقال: جمعية "مطورون" تسعى للارتقاء بالعمل الخيري في تطوير القيادات والكوادر بما يتوافق مع رؤية 2030.

وأضاف: مشروع تمهير يهدف إلى تعزيز ثقافة ومهارات الملتحقين حديثاً بالعمل الخيري لتحقيق الأداء الفعّال في إدارة أعمالهم وبرامحهم.

من جهته، قال عبدالفتاح: شهد هذا اللقاء استعراض الملف التعريفي بالمشروع وأهدافه ومحاوره ومتطلباته.

وأشار إلى الاتفاق على أن تبدأ المرحلة الأولى بإبرام الاتفاقيات وإنهاء توقيعات وثائق الالتزام بالمشروع.

وأضاف: تمّ الاتفاق على: إطلاق المشروع بعد عيد الأضحى مباشرة، دورية فعاليات المشروع يوم السبت كل أسبوعين، مدة كل لقاء أربع ساعات، تنوّع المشاركين ما بين أعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين، تحديد عدد المشاركين من كل جمعية، وانضمام جميع المستفيدين إلى مجموعة تواصل مهنية في المشروع.

وتقرر كذلك إضافة فعاليتين ضمن المشروع؛ للحاجة الماسة إلى صناعة المبادرات، والتدريب على منصات المنح.

وتمّ الاتفاق على توفير مقاعد للجنسين، حسب الاحتياج لدى كل جمعية.

جديرٌ بالذكر أن مشروع تمهير يعد أحد مشاريع الخطة التنفيذية لـ "مطورون" لعام 2021 الذي يُعنى بتطوير الملتحقين حديثاً بالقطاع الخيري تثقيفاً بأدبيات العمل الخيري وأخلاقياته، وتدريباً على المهارات الأساسية، وتعريفاً بنظام الجمعيات واللوائح ذات الصلة.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
01:53 PM

"مطورون" تعقد لقاءً تعريفياً بمشروع تمهير للجمعيات الناشئة

في إطار الارتقاء بالعمل الخيري في تطوير القيادات والكوادر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت جمعية "مطورون" اللقاء التعريفي بمشروع تمهير عبر منصة "تيمز"، مساء الأربعاء الموافق 1442/11/27هـ، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس حازم الحازمي؛ والمدير التنفيذي العباس عبدالفتاح؛ وعدد من ممثلي الجمعيات الناشئة بمنطقة جازان.

في بداية اللقاء، رحب المهندس الحازمي؛ بالمشاركين في برنامج تمهير، وقال: جمعية "مطورون" تسعى للارتقاء بالعمل الخيري في تطوير القيادات والكوادر بما يتوافق مع رؤية 2030.

وأضاف: مشروع تمهير يهدف إلى تعزيز ثقافة ومهارات الملتحقين حديثاً بالعمل الخيري لتحقيق الأداء الفعّال في إدارة أعمالهم وبرامحهم.

من جهته، قال عبدالفتاح: شهد هذا اللقاء استعراض الملف التعريفي بالمشروع وأهدافه ومحاوره ومتطلباته.

وأشار إلى الاتفاق على أن تبدأ المرحلة الأولى بإبرام الاتفاقيات وإنهاء توقيعات وثائق الالتزام بالمشروع.

وأضاف: تمّ الاتفاق على: إطلاق المشروع بعد عيد الأضحى مباشرة، دورية فعاليات المشروع يوم السبت كل أسبوعين، مدة كل لقاء أربع ساعات، تنوّع المشاركين ما بين أعضاء مجلس إدارة وتنفيذيين، تحديد عدد المشاركين من كل جمعية، وانضمام جميع المستفيدين إلى مجموعة تواصل مهنية في المشروع.

وتقرر كذلك إضافة فعاليتين ضمن المشروع؛ للحاجة الماسة إلى صناعة المبادرات، والتدريب على منصات المنح.

وتمّ الاتفاق على توفير مقاعد للجنسين، حسب الاحتياج لدى كل جمعية.

جديرٌ بالذكر أن مشروع تمهير يعد أحد مشاريع الخطة التنفيذية لـ "مطورون" لعام 2021 الذي يُعنى بتطوير الملتحقين حديثاً بالقطاع الخيري تثقيفاً بأدبيات العمل الخيري وأخلاقياته، وتدريباً على المهارات الأساسية، وتعريفاً بنظام الجمعيات واللوائح ذات الصلة.

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