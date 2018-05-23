بالفيديو.. زوار المسجد الحرام يستغلون لحظة تساقط المطر بالدعاء

وثقته "سبق" وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة

وثقت عدسة "سبق" بالفيديو، زخات المطر وهي تتساقط على زوار المسجد الحرام قبيل مغرب اليوم الخميس؛ وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

وحرص قاصدو الحرم المكي الشريف على استغلال لحظة تساقط الأمطار برفع أكف الضراعة لله -عز وجل- وتحري الإجابة مع نزول المطر؛ في مشهد روحاني مفعم بالإيمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- من عناية واهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.