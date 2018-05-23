النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. زوار المسجد الحرام يستغلون لحظة تساقط المطر بالدعاء

وثقته "سبق" وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة

وثقت عدسة "سبق" بالفيديو، زخات المطر وهي تتساقط على زوار المسجد الحرام قبيل مغرب اليوم الخميس؛ وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

وحرص قاصدو الحرم المكي الشريف على استغلال لحظة تساقط الأمطار برفع أكف الضراعة لله -عز وجل- وتحري الإجابة مع نزول المطر؛ في مشهد روحاني مفعم بالإيمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- من عناية واهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. زوار المسجد الحرام يستغلون لحظة تساقط المطر بالدعاء
سبق

وثقت عدسة "سبق" بالفيديو، زخات المطر وهي تتساقط على زوار المسجد الحرام قبيل مغرب اليوم الخميس؛ وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

وحرص قاصدو الحرم المكي الشريف على استغلال لحظة تساقط الأمطار برفع أكف الضراعة لله -عز وجل- وتحري الإجابة مع نزول المطر؛ في مشهد روحاني مفعم بالإيمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- من عناية واهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
07:40 PM

بالفيديو.. زوار المسجد الحرام يستغلون لحظة تساقط المطر بالدعاء

وثقته "سبق" وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
3,093

وثقت عدسة "سبق" بالفيديو، زخات المطر وهي تتساقط على زوار المسجد الحرام قبيل مغرب اليوم الخميس؛ وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

وحرص قاصدو الحرم المكي الشريف على استغلال لحظة تساقط الأمطار برفع أكف الضراعة لله -عز وجل- وتحري الإجابة مع نزول المطر؛ في مشهد روحاني مفعم بالإيمان، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله- من عناية واهتمام ورعاية بالحرمين الشريفين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,762
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,725
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,119
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,341

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة