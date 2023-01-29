النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بعاملين بمنشأة تبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية باللغة العربية

#جابرة تتواصل و"الأرصاد" تتفاعل بـ4 تنبيهات صباحية "والعاصمة" في الصورة

حالات مناخية متفاوتة بدأت في أوقات مختلفة من صباح اليوم وتستمر حتى المساء

واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها على مدار الساعة؛ تزامناً مع حالة التقلبات الجوية التي تأثرت بها معظم مناطق المملكة #جابرة، وتفاعلت الهيئة بعدة تنبيهات لحالات مناخية متفاوتة، بدأت في أوقات مختلفة من صباح اليوم، وتتواصل على مدار اليوم.

وأصدرت الهيئة، صباح اليوم، 4 تنبيهات؛ كان الأول من نصيب المنطقة الشرقية، وهو تنبيه لحالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية في حالة بدأت الخامسة إلا الربع صباحاً، وتتواصل إلى الثامنة مساء اليوم، وتشمل حفر الباطن والقيصومة والخفجي والأجزاء المجاورة.

كما صدر تنبيه لمنطقة الرياض من استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حالة بدأت الثامنة صباحاً، وتستمر للواحدة ظهر اليوم، وتشمل: (الرياض العاصمة، والخرج، والمجمعة، والزلفي، والدوادمي، ورماح).

كما صدر تنبيه آخر للشرقية لحالة نشاط للرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع استمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة في حالة بدأت السادسة صباحاً، وتستمر للسابعة من مساء اليوم، وتشمل: (الجبيل، والظهران، والدمام، ورأس تنورة، والنعيرية، والأحساء).

وكان التنبيه الرابع لمنطقة عسير من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، في حالة تبدأ الواحدة ظهراً، وتستمر للسابعة مساءً، وتشمل أبها، والخميس، والأجزاء المجاورة.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة العربية #السعودية قد أطلقت أمس اسم #جابرة للحالة المطرية التي تتأثر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
#جابرة تتواصل و"الأرصاد" تتفاعل بـ4 تنبيهات صباحية "والعاصمة" في الصورة
سبق

واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها على مدار الساعة؛ تزامناً مع حالة التقلبات الجوية التي تأثرت بها معظم مناطق المملكة #جابرة، وتفاعلت الهيئة بعدة تنبيهات لحالات مناخية متفاوتة، بدأت في أوقات مختلفة من صباح اليوم، وتتواصل على مدار اليوم.

وأصدرت الهيئة، صباح اليوم، 4 تنبيهات؛ كان الأول من نصيب المنطقة الشرقية، وهو تنبيه لحالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية في حالة بدأت الخامسة إلا الربع صباحاً، وتتواصل إلى الثامنة مساء اليوم، وتشمل حفر الباطن والقيصومة والخفجي والأجزاء المجاورة.

كما صدر تنبيه لمنطقة الرياض من استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حالة بدأت الثامنة صباحاً، وتستمر للواحدة ظهر اليوم، وتشمل: (الرياض العاصمة، والخرج، والمجمعة، والزلفي، والدوادمي، ورماح).

كما صدر تنبيه آخر للشرقية لحالة نشاط للرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع استمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة في حالة بدأت السادسة صباحاً، وتستمر للسابعة من مساء اليوم، وتشمل: (الجبيل، والظهران، والدمام، ورأس تنورة، والنعيرية، والأحساء).

وكان التنبيه الرابع لمنطقة عسير من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، في حالة تبدأ الواحدة ظهراً، وتستمر للسابعة مساءً، وتشمل أبها، والخميس، والأجزاء المجاورة.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة العربية #السعودية قد أطلقت أمس اسم #جابرة للحالة المطرية التي تتأثر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
09:55 AM

#جابرة تتواصل و"الأرصاد" تتفاعل بـ4 تنبيهات صباحية "والعاصمة" في الصورة

حالات مناخية متفاوتة بدأت في أوقات مختلفة من صباح اليوم وتستمر حتى المساء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
8,164

واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها على مدار الساعة؛ تزامناً مع حالة التقلبات الجوية التي تأثرت بها معظم مناطق المملكة #جابرة، وتفاعلت الهيئة بعدة تنبيهات لحالات مناخية متفاوتة، بدأت في أوقات مختلفة من صباح اليوم، وتتواصل على مدار اليوم.

وأصدرت الهيئة، صباح اليوم، 4 تنبيهات؛ كان الأول من نصيب المنطقة الشرقية، وهو تنبيه لحالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية في حالة بدأت الخامسة إلا الربع صباحاً، وتتواصل إلى الثامنة مساء اليوم، وتشمل حفر الباطن والقيصومة والخفجي والأجزاء المجاورة.

كما صدر تنبيه لمنطقة الرياض من استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، في حالة بدأت الثامنة صباحاً، وتستمر للواحدة ظهر اليوم، وتشمل: (الرياض العاصمة، والخرج، والمجمعة، والزلفي، والدوادمي، ورماح).

كما صدر تنبيه آخر للشرقية لحالة نشاط للرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مع استمرار تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة في حالة بدأت السادسة صباحاً، وتستمر للسابعة من مساء اليوم، وتشمل: (الجبيل، والظهران، والدمام، ورأس تنورة، والنعيرية، والأحساء).

وكان التنبيه الرابع لمنطقة عسير من حالة تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، في حالة تبدأ الواحدة ظهراً، وتستمر للسابعة مساءً، وتشمل أبها، والخميس، والأجزاء المجاورة.

وكانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة العربية #السعودية قد أطلقت أمس اسم #جابرة للحالة المطرية التي تتأثر بها بعض مناطق المملكة هذه الأيام.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
16,023
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,696
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,681
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,680

كاريكاتير

وزير السمك الكوري يستقبل تميم

المقالات

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

جعلوا من الحبَّة قُبَّة..!

عبدالغني الشيخ
مخاطر عبور الربع الخالي

مخاطر عبور الربع الخالي

محمد الصيـعري
ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

ما لم تقله وزيرة خارجية كندا لـ"رهف"!!

عبدالرحمن القحطاني
كلنا أمانة!

كلنا أمانة!

صالح مطر الغامدي
مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

مهمة صعبة.. ولكن ليست مستحيلة

ماجد البريكان
المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

المتقاعدون.. من الألف إلى الياء..!!

ماجد الحربي
الفشل بداية

الفشل بداية

سلطان رديف
هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

هؤلاء يبيعون الوهم فاحذروهم

عبدالغني الشيخ
100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة