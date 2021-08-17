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أبحاث جراحية محكمة تقود "مجمع الملك فيصل" بالطائف إلى "العالمية"

في إنجاز غير مسبوق وفي إطار مواكبة التطور العلمي في هذا المجال محليًّا ودوليًّا

نجح قسم الجراحة في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في نشر 17 بحثًا علميًّا على مستوى عالمي وفي مجلات محكمة، في إطار مواكبة التطور العلمي في هذا المجال محليًّا ودوليًّا.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن الأبحاث المشار إليها تمت خلال 2020- 2021 في إنجازٍ غير مسبوق لنشر هذا الكم من الأبحاث خلال عام ونصف، وأكد أن ذلك نتاج ثلاث سنوات؛ لافتًا إلى أنه تم نشر آخر بحث علمي هذا الشهر، والذي يتحدث عن تأثير دور منظار البطن الجراحي على نتائج إصابات البطن النافذة في الجراحات الحرجة، وتم نشره في

Asian journal of surgery العريقة، ولاقى قبولًا وتداولًا واسعًا بين المنصات العلمية الجراحية في محرك البحث "قوقل"، كما تم نشر بحث آخر يتحدث عن تقييم العوامل المؤدية وعوامل التنبؤ بالتسرب المعوي ما بعد الجراحات المعوية بتوصيات عديدة.

وأضاف "الحميدان" أن المجمع شارك في ٦ أبحاث مختلفة العناوين الجراحية مرتبطة بمرضى covid-19 مع أكثر من ١١٠ دول حول العالم، وتم نشرها في مجلات محكمة عالمية شارك فيها عدد من مستشفيات المملكة، وكان لقسم الجراحة بمجمع الملك فيصل حضور فيها؛ حيث كان هذا التعاون مع http://www.globalsurg.org/ (منظمة الحالات الجراحية لمرضى كورونا).

كما تضمنت الأبحاث عدد ٩ منشورات بينها أوراق علمية وحالات نادرة تمت في المجمع ونُشرت في مجلات مختلفة.

وأكد أن إدارة التدريب بالمجمع تسعى لإكمال هذه المسيرة البحثية المشرفة، في خطتها السنوية الدورية، بعمل ممنهج وملموس كما هو المعمول به حاليًا وأكثر، بمتابعة ودعم من مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعد أكبر مجمع؛ حيث يضم 800 سرير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أبحاث جراحية محكمة تقود "مجمع الملك فيصل" بالطائف إلى "العالمية"
سبق

نجح قسم الجراحة في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في نشر 17 بحثًا علميًّا على مستوى عالمي وفي مجلات محكمة، في إطار مواكبة التطور العلمي في هذا المجال محليًّا ودوليًّا.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن الأبحاث المشار إليها تمت خلال 2020- 2021 في إنجازٍ غير مسبوق لنشر هذا الكم من الأبحاث خلال عام ونصف، وأكد أن ذلك نتاج ثلاث سنوات؛ لافتًا إلى أنه تم نشر آخر بحث علمي هذا الشهر، والذي يتحدث عن تأثير دور منظار البطن الجراحي على نتائج إصابات البطن النافذة في الجراحات الحرجة، وتم نشره في

Asian journal of surgery العريقة، ولاقى قبولًا وتداولًا واسعًا بين المنصات العلمية الجراحية في محرك البحث "قوقل"، كما تم نشر بحث آخر يتحدث عن تقييم العوامل المؤدية وعوامل التنبؤ بالتسرب المعوي ما بعد الجراحات المعوية بتوصيات عديدة.

وأضاف "الحميدان" أن المجمع شارك في ٦ أبحاث مختلفة العناوين الجراحية مرتبطة بمرضى covid-19 مع أكثر من ١١٠ دول حول العالم، وتم نشرها في مجلات محكمة عالمية شارك فيها عدد من مستشفيات المملكة، وكان لقسم الجراحة بمجمع الملك فيصل حضور فيها؛ حيث كان هذا التعاون مع http://www.globalsurg.org/ (منظمة الحالات الجراحية لمرضى كورونا).

كما تضمنت الأبحاث عدد ٩ منشورات بينها أوراق علمية وحالات نادرة تمت في المجمع ونُشرت في مجلات مختلفة.

وأكد أن إدارة التدريب بالمجمع تسعى لإكمال هذه المسيرة البحثية المشرفة، في خطتها السنوية الدورية، بعمل ممنهج وملموس كما هو المعمول به حاليًا وأكثر، بمتابعة ودعم من مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعد أكبر مجمع؛ حيث يضم 800 سرير.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
12:06 PM

أبحاث جراحية محكمة تقود "مجمع الملك فيصل" بالطائف إلى "العالمية"

في إنجاز غير مسبوق وفي إطار مواكبة التطور العلمي في هذا المجال محليًّا ودوليًّا

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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1,632

نجح قسم الجراحة في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في نشر 17 بحثًا علميًّا على مستوى عالمي وفي مجلات محكمة، في إطار مواكبة التطور العلمي في هذا المجال محليًّا ودوليًّا.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن الأبحاث المشار إليها تمت خلال 2020- 2021 في إنجازٍ غير مسبوق لنشر هذا الكم من الأبحاث خلال عام ونصف، وأكد أن ذلك نتاج ثلاث سنوات؛ لافتًا إلى أنه تم نشر آخر بحث علمي هذا الشهر، والذي يتحدث عن تأثير دور منظار البطن الجراحي على نتائج إصابات البطن النافذة في الجراحات الحرجة، وتم نشره في

Asian journal of surgery العريقة، ولاقى قبولًا وتداولًا واسعًا بين المنصات العلمية الجراحية في محرك البحث "قوقل"، كما تم نشر بحث آخر يتحدث عن تقييم العوامل المؤدية وعوامل التنبؤ بالتسرب المعوي ما بعد الجراحات المعوية بتوصيات عديدة.

وأضاف "الحميدان" أن المجمع شارك في ٦ أبحاث مختلفة العناوين الجراحية مرتبطة بمرضى covid-19 مع أكثر من ١١٠ دول حول العالم، وتم نشرها في مجلات محكمة عالمية شارك فيها عدد من مستشفيات المملكة، وكان لقسم الجراحة بمجمع الملك فيصل حضور فيها؛ حيث كان هذا التعاون مع http://www.globalsurg.org/ (منظمة الحالات الجراحية لمرضى كورونا).

كما تضمنت الأبحاث عدد ٩ منشورات بينها أوراق علمية وحالات نادرة تمت في المجمع ونُشرت في مجلات مختلفة.

وأكد أن إدارة التدريب بالمجمع تسعى لإكمال هذه المسيرة البحثية المشرفة، في خطتها السنوية الدورية، بعمل ممنهج وملموس كما هو المعمول به حاليًا وأكثر، بمتابعة ودعم من مدير المجمع الأخصائي أول مبارك اليامي.

تجدر الإشارة إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعد أكبر مجمع؛ حيث يضم 800 سرير.

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