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ضبط 3 متسللين عليهم قيود أمنية في منفذي البطحاء والخفجي

أطاح بهم مفتشو الجمارك في أقل من أسبوع وهم من جنسيات عدة

تمكن مفتشو الجمارك السعودية، من ضبط ثلاثة متسللين عليهم قيود أمنية عبر منفذي البطحاء والخفجي الحدوديين.

وتفصيلاً؛ أوضحت "الجمارك" أن هذه العمليات تأتي في أقل من أسبوع واحد، حيث تمكنت خلاله من ضبط ثلاثة متسلّلين من جنسيات مختلفة عبر منفذي البطحاء والخفجي، وقد تبيّن بعد التحرّي وجود قيود أمنية عليهم.

كما دعت المواطنين الإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الاتصال بالرقم (1910) وذلك لأجل حماية الوطن.

الجمارك السعودية منفذي البطحاء والخفجي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط 3 متسللين عليهم قيود أمنية في منفذي البطحاء والخفجي
سبق

تمكن مفتشو الجمارك السعودية، من ضبط ثلاثة متسللين عليهم قيود أمنية عبر منفذي البطحاء والخفجي الحدوديين.

وتفصيلاً؛ أوضحت "الجمارك" أن هذه العمليات تأتي في أقل من أسبوع واحد، حيث تمكنت خلاله من ضبط ثلاثة متسلّلين من جنسيات مختلفة عبر منفذي البطحاء والخفجي، وقد تبيّن بعد التحرّي وجود قيود أمنية عليهم.

كما دعت المواطنين الإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الاتصال بالرقم (1910) وذلك لأجل حماية الوطن.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
11:47 PM

ضبط 3 متسللين عليهم قيود أمنية في منفذي البطحاء والخفجي

أطاح بهم مفتشو الجمارك في أقل من أسبوع وهم من جنسيات عدة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
3,128

تمكن مفتشو الجمارك السعودية، من ضبط ثلاثة متسللين عليهم قيود أمنية عبر منفذي البطحاء والخفجي الحدوديين.

وتفصيلاً؛ أوضحت "الجمارك" أن هذه العمليات تأتي في أقل من أسبوع واحد، حيث تمكنت خلاله من ضبط ثلاثة متسلّلين من جنسيات مختلفة عبر منفذي البطحاء والخفجي، وقد تبيّن بعد التحرّي وجود قيود أمنية عليهم.

كما دعت المواطنين الإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الاتصال بالرقم (1910) وذلك لأجل حماية الوطن.

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