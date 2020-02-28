"ساما": 23 ألف قرض عقاري جديد في يناير 2020م

بقيمة تجاوزت 10 مليارات.. 93% منها مدعومة

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي "ساما"، اليوم، عن مواصلة عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد، صعودها لشهر يناير الماضي 2020م، مسجلةً أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل، بنحو 23.668 عقدًا مقارنة بنحو 9578 عقدًا في يناير 2019م، من إجمالي القروض العقارية السكنية المقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.

وجاء في التقرير، أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني، وصل لنحو 147% مقارنة بيناير 2019م؛ فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020م نموًّا بمقدار 112% مقارنة بيناير 2019م، الذي سجل قُرابة 4766 مليار ريال.

وسجلت قروض يناير السكنية، ارتفاعًا بنسبة 2% عن الشهر السابق ديسمبر 2019م، والذي وصل حجم التمويل خلاله لنحو 986 مليار ريال؛ فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5% عن شهر ديسمبر 2019م، والذي شهد توقيع نحو 23.324 عقدًا.

وأشار التقرير إلى إبرام 94% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية؛ بينما أُبرمت 6% منها عن طريق شركات التمويل العقاري؛ فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020م عن طريق الممولين العقاريين 22.432 عقدًا، بقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال.

وشكّلت المنتجات المدعومة من قِبَل برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية قرابة 95% من إجمالي عدد العقود المبرمة عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات؛ أي نحو 22.485 عقدًا، وحوالى 9.4 مليارات؛ أي ما نسبته 93% من إجمالي التمويلات خلال شهر يناير 2020م.

واستحوذت الفلل السكنية في شهر يناير على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 8.142 مليار ريال، أي قرابة 81% من إجمالي حجم التمويل المقدم من البنوك وشركات التمويل.

وحلّت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بأكثر من 13% بقيمة 1.356 مليار ريال؛ فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 586 مليون ريال.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة نُمُو عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019م بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدّم من قبلُ بنحو 179.217 عقدًا بقيمة 79.128 مليارًا.

وبلغت قروض التمويل بنهاية 2018م، نحو 50.496 عقدًا بقيمة إجمالية تُقارب 29.503 مليارات ريال، وفي عام 2017م قرابة 30.833 عقدًا بقيمة 21.025 مليار ريال؛ بينما في عام 2016م تم توقيع نحو 22.259 عقدًا تمويليًّا بقيمة 17.096 مليار ريال.