وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1484 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 65790 حالة.

سجلت المملكة، اليوم، 1484 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".

بـ 1484.. المملكة تتجاوز 65 ألف متعافٍ من كورونا عبدالرزاق البجالي سبق 2020-06-02 سجلت المملكة، اليوم، 1484 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19". وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1484 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 65790 حالة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 04:04 PM

بـ 1484.. المملكة تتجاوز 65 ألف متعافٍ من كورونا أظهرت تحديثات "الصحة" أن إجمالي المتعافين 65790 حالة





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سجلت المملكة، اليوم، 1484 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1484 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 65790 حالة.