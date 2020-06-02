بـ 1484.. المملكة تتجاوز 65 ألف متعافٍ من كورونا

سجلت المملكة، اليوم، 1484 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1484 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 65790 حالة.
سجلت المملكة، اليوم، 1484 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1484 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 65790 حالة.فيروس كورونا الجديد
سجلت المملكة، اليوم، 1484 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1484 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 65790 حالة.
سجلت المملكة، اليوم، 1484 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأظهرت آخر تحديثات وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1484 حالة تعافٍ في المملكة، ليصبح إجمالي المتعافين 65790 حالة.