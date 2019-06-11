جازان.. تسجيل 43 إصابة و18 حالة تعافٍ من كورونا
إجمالي الحالات النشطة بالفيروس في المنطقة 391
سجلت منطقة جازان 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم.
وذكرت وزارة الصحة أن الحالات جاءت على النحو التالي: "20 حالة في مدينة جازان، صبيا 10حالات، الدرب 4 ، بيش 3 ، ضمد 2 ، العيدابي1 ، الحرث 1 ، أحد المسارحة 1، وصامطة 1".
وقد سجلت المنطقة 3 حالات تعافٍ في جازان ، 2 في صبيا و 12 في بيش ، وحالة في الدرب .
وبلغ إجمالي الحالات النشطة بفيروس كورونا في منطقة جازان 391، فيما سجلت المنطقة 10 حالات وفاة حتى أمس.
فيروس كورونا الجديد
جازان.. تسجيل 43 إصابة و18 حالة تعافٍ من كورونا
محمد المواسي
سبق
2020-06-11
سجلت منطقة جازان 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم.
وذكرت وزارة الصحة أن الحالات جاءت على النحو التالي: "20 حالة في مدينة جازان، صبيا 10حالات، الدرب 4 ، بيش 3 ، ضمد 2 ، العيدابي1 ، الحرث 1 ، أحد المسارحة 1، وصامطة 1".
وقد سجلت المنطقة 3 حالات تعافٍ في جازان ، 2 في صبيا و 12 في بيش ، وحالة في الدرب .
وبلغ إجمالي الحالات النشطة بفيروس كورونا في منطقة جازان 391، فيما سجلت المنطقة 10 حالات وفاة حتى أمس.
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
04:38 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
06:11 PM
جازان.. تسجيل 43 إصابة و18 حالة تعافٍ من كورونا
إجمالي الحالات النشطة بالفيروس في المنطقة 391
سجلت منطقة جازان 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم.
وذكرت وزارة الصحة أن الحالات جاءت على النحو التالي: "20 حالة في مدينة جازان، صبيا 10حالات، الدرب 4 ، بيش 3 ، ضمد 2 ، العيدابي1 ، الحرث 1 ، أحد المسارحة 1، وصامطة 1".
وقد سجلت المنطقة 3 حالات تعافٍ في جازان ، 2 في صبيا و 12 في بيش ، وحالة في الدرب .
وبلغ إجمالي الحالات النشطة بفيروس كورونا في منطقة جازان 391، فيما سجلت المنطقة 10 حالات وفاة حتى أمس.