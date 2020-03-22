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البنوك تبادر وتؤجل سداد أقساط 3 أشهر للعاملين في القطاع الصحي

تقديراً لجهودهم الكبيرة في مكافحة كورونا

انطلاقاً من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية حفظه الله ورعاه بالشكر للعاملين في المجال الصحي، الذين يقدمون جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين أنفسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة. وإلحاقاً بالبيان الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في 19/7/1441هـ المتضمن إعلان برنامجها لدعم تمويل القطاع الخاص بقيمة تصل إلى نحو (50) مليار ريال.


تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي عن مبادرة البنوك المحلية السعودية؛ تأجيل أقساط (3) أشهر لكافة العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري) ابتداءً من شهر أبريل القادم دون تغيير في التكلفة، وذلك تقديراً لجهودهم المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

ويأتي ذلك استمراراً لدور البنوك في دعمها للوطن وأبنائه، سائلين الله عز وجل أن يحفظ على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البنوك تبادر وتؤجل سداد أقساط 3 أشهر للعاملين في القطاع الصحي
سبق

انطلاقاً من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية حفظه الله ورعاه بالشكر للعاملين في المجال الصحي، الذين يقدمون جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين أنفسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة. وإلحاقاً بالبيان الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في 19/7/1441هـ المتضمن إعلان برنامجها لدعم تمويل القطاع الخاص بقيمة تصل إلى نحو (50) مليار ريال.


تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي عن مبادرة البنوك المحلية السعودية؛ تأجيل أقساط (3) أشهر لكافة العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري) ابتداءً من شهر أبريل القادم دون تغيير في التكلفة، وذلك تقديراً لجهودهم المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

ويأتي ذلك استمراراً لدور البنوك في دعمها للوطن وأبنائه، سائلين الله عز وجل أن يحفظ على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
04:54 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
06:57 PM

البنوك تبادر وتؤجل سداد أقساط 3 أشهر للعاملين في القطاع الصحي

تقديراً لجهودهم الكبيرة في مكافحة كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
139
43,959

انطلاقاً من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية حفظه الله ورعاه بالشكر للعاملين في المجال الصحي، الذين يقدمون جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين أنفسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة. وإلحاقاً بالبيان الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في 19/7/1441هـ المتضمن إعلان برنامجها لدعم تمويل القطاع الخاص بقيمة تصل إلى نحو (50) مليار ريال.


تعلن مؤسسة النقد العربي السعودي عن مبادرة البنوك المحلية السعودية؛ تأجيل أقساط (3) أشهر لكافة العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري) ابتداءً من شهر أبريل القادم دون تغيير في التكلفة، وذلك تقديراً لجهودهم المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

ويأتي ذلك استمراراً لدور البنوك في دعمها للوطن وأبنائه، سائلين الله عز وجل أن يحفظ على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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