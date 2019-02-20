مطار القاهرة يتصدر قائمة "الأغلى سعرًا" للوجبات السريعة والقهوة في المنطقة.. وهذه البدائل

يسبق مطار دبي وكازابلانكا

يسافر الكثيرون في الشرق الأوسط عبر مطارات المنطقة التي يتجاوز عددها 37 مطارًا دوليًا ومحليًا، و عندما يسافر الشخص من بلد إلى آخر يحتاج في كثير من الأحيان أن يأكل وجبة من مطاعم المطار أو يرتشف فنجان قهوة في كافيهات المطارات المتنوعة، والملاحظ أنك تجد فرقًا كبيرًا في السعر بين مطار وآخر وبين دولة وأخرى وخاصة في الوجبات السريعة من المطاعم المعروفة، وبين أسعار القهوة، وربما في بعض الدول تعرض أسعار تُوصف بالباهظة، وربما يصل السعر إلى عشرات الدولارات لوجبة واحدة صغيرة أو سندويتش صغير، وإليكم القائمة:

- مطار القاهرة: يصل سعر كوب القهوة الصغير "التركي" الى 160 جنيهًا، ويقترب من 10 دولار ات، وأصغر سندويتش برجر 200 جنيه بما يساوي 13 دولارًا".

- مطار بيروت: "7 دولارات للقهوة – 12 دولارًا للسندويتش البرجر".

- مطار دبي "5 دولارات - 8 دولارات للسندويتش البرجر".

- مطار كازابلانكا "5 دولارات - 8 دولار ات للسندويتش البرجر".

- مطار الدوحة "4 دولارات - 8 دولارات للسندويتش البرجر".

- مطار إستنبول "4 دولارات - 7 دولارات للسندويتش البرجر".

- مطار الكويت "4 دولارات - 7 دولار ات للسندويتش البرجر".

- مطار قرطاج (4 دولارات- 7دولارات للسندويتش البرجر )

- مطار أبو ظبي "3 دولارات - 6 دولارات للسندويتش البرجر".

- مطار الملك خالد "3 دولارات - 5 دولارات للسندويتش البرجر".

أما الوجبات فحسب موقع "hypebeast" فإن أغلى وجبة سريعة تضم مشروبًا غازيًا وسندويتشات، وبطاطس تباع في مطار بيروت بلبنان، وسعرها يصل إلى 27.19 دولارًا، ثم مطار القاهرة تصل إلى 22 دولارًا،

وينصح الخبراء بالبديل؛ حيث يوجد في أغلب المدن العربية عربات الطعام والمشروبات المتنقلة، ويمكن للمسافر أن يشتري قبل الدخول في المطار ما يحتاجه من مشروبات وأغذية سريعة، أو غيرها قبيل دخول المطارات؛ ليستمتع بمشروباته المفضلة بأسعار بسيطة وغير مكلفة، فالفارق بين سعر القهوة في طرقات بيروت والقاهرة وبين مطار القاهرة وبيروت يساوي 14 ضعفًا، فيمكنك شراء كوب قهوة من كورنيش بيروت قبل الوصول إلى المطار بما يعادل 1 دولار، وأيضًا في القاهرة يمكنك شراء كوب قهوة بما يعادل دولارًا أو أقل.